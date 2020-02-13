【武漢肺炎】20個小遊戲免費邊玩邊學　助SEN小朋友在家訓練

小朋友停課不停學！假如家有SEN小朋友，突如其來的停課期或許會令不喜歡改變的他們無法適應。有心理學家建議3個方法讓SEN小朋友亦能盡快明白和適應停課，更有物理治療師研發出20個用APP玩的小遊戲，在家中亦能繼續學習。

小朋友未適應停課的話，會想鬧著上學出門。（Photo AC圖片）

因新冠肺炎肆虐，學校延長農曆新年假期後宣布停課，停課期逾一個月。協康會心理學家黃俊傑指出，SEN如自閉症的小朋友會對日常生活的轉變感到不安，家長對於停課以及社會環境的轉變亦未必能及時安排節目，來維持他們平日的生活習慣，SEN小朋友往往需要更多的時間和耐性去明白停課的意義。

安排有規律的生活習慣

黃俊傑建議，假如父母仍需上班，也需要和日常的照顧者協調，為小朋友安排有規律的生活習慣。像是在校一樣，上午上課，下午休息，盡量維持一般的生活習慣，以減低小朋友的情緒反應。

即使現時肺炎的新聞和防疫裝備短缺的消息充斥，黃俊傑亦認為不宜在小朋友面前顯露過多的負面情緒和看法，因為對他們沒有太大的正面影響。

（Getty Image）

3招幫助SEN孩子在家學習

1.免費玩APP做訓練

協康會的物理治療師團隊設計出「觸智多謀」，針對體能智能有嚴重發展遲緩或障礙的幼兒，一共有2集，共有20個小遊戲免費任玩。家長和小朋友下載後，只需在屏幕上輕輕一觸，就能帶給小朋友豐富的聲畫感官刺激，而且遊戲的主題圍繞小朋友身邊的事物，寓學習於遊戲，即使是一般年幼的學生亦會喜歡！

免費下載(Android版及iPad版)：https://bit.ly/2u5tkhT

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2.一家玩桌遊

益智的桌遊活動，例如層層疊、飛行棋等，家長可以和小朋友一同遊玩，在享受遊戲的過程之外，還可以趁機訓練小朋友的小肌肉發展、情緒管理、贏輸的處理、輪候等待的概念，也能鞏固親子關係。

3.閱讀圖書及繪本

面對日常生活的轉變，年幼的小朋友未必懂得表達心中的想法，而轉為宣洩負面的情緒。父母可以多和小朋友閱讀有關情緒的繪本，認識情緒，也學會更多的字彙，更有效表達自己的情緒。