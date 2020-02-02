【武漢肺炎】停課抗疫　小朋友留家的五大錦囊｜博士媽媽

受武漢肺炎影響，全港中學、小學、幼稚園學生將停課至3月2日。疫情來勢洶洶，即使大人或小朋友需要外出，也不敢鬆懈，必定做足全套防疫措施。但為安全計，不少家長寧願讓孩子留在家中，以策安全。不過，小朋友精力充沛，不用到校上學又不能外出的日子，可能對家長和孩子來說均是極大挑戰。這次和大家分享讓孩子在抗疫留家的五大錦囊。

（一）讓孩子編製時間表

小朋友本來在新年後便要重返校園，現在停課，最少尚有一個月需留在家中。現在的情況與2003年沙士有點相似，許多學校均會以網上教育讓孩子停課不停學。為免孩子在家中靠自律而決定是否學習，家長們可鼓勵孩子自訂時間表，例如除作息時間外，編定做功課、溫習的時間，當完成這些任務，孩子便可獎勵一下自己，享受與兄弟姊妹的玩樂時間。

（二）保持身心健康

抗疫最重要是保持身心健康，小朋友無法外出，可能會影響心情。家長不妨嘗試和孩子一起做室內運動，如在網上可找到的輕鬆健體操，又或一些模仿動物形象的健體操等，索性與孩子一起運動，順道享受親子之樂。如環境許可，家長可讓孩子在屋苑平台或天台曬曬太陽，增強孩子的免疫力。

（三）參與家務了解平常生活需要

當孩子留在家中，家長可趁機給予孩子一些家務作為任務，讓他們明白生活日常家中有很多家務需要分擔。我們可以按照孩子不同的年齡，分配不同類型的家務，如5歲以下的小朋友，可教他們摺衣服或收拾玩具等較簡單的任務，若孩子已是小學生，家長可讓他們嘗試洗碗等任務。

（四）玩手眼協調遊戲 （幼兒）

家長可以就地取材，可以家中衣夾、豆類食物、通粉等，作為訓練孩子手眼協調的玩具，如夾衣夾遊戲，家長可以讓孩子將小衣夾著大衣夾，訓練孩子專注力，同時也可訓練小朋友手部的大小肌肉。另外，叉匙分類這種簡單的遊戲，可鍛鍊孩子手眼協調及小肌肉的集中力。

（五）STEM實驗

若小朋友已屆小學之齡，家長也要花點心思，需設計一些較有深度及益智的遊戲給子女玩，其中STEM科學實驗是不錯的選擇，既可以激發孩子的探究精神，又具趣味性。家長可簡單以麵粉、香蕉、保鮮袋等，已可設計一系列既好玩、又益智的科學實驗，最簡單如以牙籤在香蕉表面寫字，當香蕉氧化後便會變成啡色，讓孩子明白簡單科學原理。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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