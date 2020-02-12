【停課網上學習】學童增加使用電子產品　中西醫教預防近視加深

撰文：許珞珩
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由於停課期間延長至3月2日，在不建議外出並留在家中的情況下，衍生出一些新的學習模式，近日無論是中、小學甚至幼稚園都相繼實施網上學習，以保持小朋友學習進度，變相令小朋友看手機、平板、電腦的時間會增加。
同時因為少出門，減少戶外活動，令小朋觀看遠景象的時間減少，令眼睛負擔或近視有機會增加。眼科專科醫生湯文傑向家長提供保護眼睛5式，而註冊中醫胡玘君亦會教小朋友按一個穴位及自製茶飲，紓緩眼睛疲勞及避免近視加深。
攝影：許珞珩
眼科專科醫生湯文傑認為我們要先知道近視成因，由於長期看近的事物令到睫狀肌肉受阻加大負擔，從而令到眼球拉長令近視機會增大。湯醫生說：「除了學習時間，其他時間都會玩手機，或者光線不足的地方看電子產品，或者本身要戴眼鏡又不戴，也會令情況惡化。」
武漢肺炎－學童停課留家網上學習 增加電子產品使用恐加深近視(資料圖片)
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註冊中醫胡玘君表示，停課令兒童經常使用電子產品，她說：「閱讀、看書、做功課都會經常使用電子產品及手機，令近視很容易加深，也令眼睛很容易疲倦，會流眼水、眼睛刺刺痛，所以我們平可以多按壓風池穴，風池穴是屬於膽經穴位，可以幫助我們紓緩眼睛疲憊，避免近視加深，減輕近視，流眼水、眼睛刺痛問題。」
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