【停課網上學習】學童增加使用電子產品　中西醫教預防近視加深

由於停課期間延長至3月2日，在不建議外出並留在家中的情況下，衍生出一些新的學習模式，近日無論是中、小學甚至幼稚園都相繼實施網上學習，以保持小朋友學習進度，變相令小朋友看手機、平板、電腦的時間會增加。

同時因為少出門，減少戶外活動，令小朋觀看遠景象的時間減少，令眼睛負擔或近視有機會增加。眼科專科醫生湯文傑向家長提供保護眼睛5式，而註冊中醫胡玘君亦會教小朋友按一個穴位及自製茶飲，紓緩眼睛疲勞及避免近視加深。

攝影：許珞珩