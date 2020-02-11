【抗疫選書】藉繪本讓小朋友認識細菌與疾病　灌輸衛生防護意識

相信大家近日最關心的話題一定是抗疫、衛生、健康，而這些話題要讓小朋友明白也不容易，特別是肉眼看不見的細菌，對小朋友來說更友加抽象難明，所以近日時不時有家長說很難要孩子乖乖戴口罩防護。 誠品書店２月職人推薦主題「抗疫選書」為大家介紹4本與抗疫及健康有關的圖書，適合親子共讀或兒童閱讀。另外，也推介４本適合家長閱讀的保健防病書籍，與其天天接收令人緊張的消息，不妨輸入正面健康新知識對抗疫情。 （圖片由受訪者提供）

抗疫選書繪本推介－《細菌特攻隊：肉眼看不見的神奇世界》

《細菌特攻隊：肉眼看不見的神奇世界》

作者：史蒂夫‧墨德 出版社：小皇冠童書館

內容簡介：你知道有一種細菌的黏力比萬能膠強三倍嗎？有些細菌能操控螞蟻變成「喪屍螞蟻」？有些細菌非但無害，更可以用「魔法」令食物變得更加美味？在我們身處的環境中，細菌可說是無處不在，然而它們實在太小了！不用顯微鏡就無法看到它們的「真面目」。本書由全球首屈一指的英國DK出版社製作，為對神祕的細菌世界充滿好奇心的你，詳細地記錄了各種擁有「超能力」的細菌！快來打開這本有趣的微生物學入門書，以輕鬆又有趣的方式認識細菌、病菌和微生物，齊齊變身成為小小微生物學家！

抗疫選書繪本推介－《有禮真好:公共場合我不慌》

《有禮真好:公共場合我不慌》

作者：沈媛 出版社：小樹苗

內容簡介：有一次搭飛機好緊張，我該怎麼辦? 忘了帶八達通出門，坐巴士要投多少錢? 究竟，我們會發生什麼事? 公共場合需要注意什麼呢? 快打開這本書，所有規矩一次學清楚。

抗疫選書繪本推介－《不要舔這本書》

《不要舔這本書》

作者：伊丹．班-巴拉克 出版社：小天下

內容簡介：給學齡前孩子認識微生物最俏皮、互動性最高的繪本！動畫感十足的微生物角色帶領孩子逐步認識微生物的特性，把自己的身體當作探險場景！

抗疫選書繪本推介－《我不挑食身體棒》

《我不挑食身體棒》

作者：幼福文化 出版社：袋鼠媽媽童書

內容簡介：當成長中的孩子拋出關於自我生理的種種疑惑，作為家長該如何回應？讓我們跟隨活潑有趣的知識繪本，透過圖畫輕鬆探索身體的小奧祕吧！不同的食物有不同的營養，幫助我快快長大。如果我只吃自己喜歡的東西，不喜歡的卻一口都不碰的話，會發生什麼事呢？

抗疫選書繪本推介－《兒童芳香療法: 遠離抗生素! 法國藥劑師教你用精油照護孩子的健康》

《兒童芳香療法: 遠離抗生素! 法國藥劑師教你用精油照護孩子的健康》

作者：丹妮兒．費絲緹 出版社：大樹林

內容簡介：你也因為小孩常常生病而苦惱嗎？你也擔心小孩吃太多藥會對身體不好嗎？小孩在1至6歲間平均會得66次感冒，並且經常會伴隨支氣管炎，喉炎或耳炎。既是藥劑師，又是芳療師的丹妮兒，她也是位媽媽！這本芳療書是所有父母都該備有的精油字典，不管是蚊蟲叮咬的紅腫，甚至是遇上了孩子得腸病毒、流感、異位性皮膚炎、中耳炎、過動症……等，都能用純天然的精油解決身體不適，並不會產生副作用！

抗疫選書繪本推介－《情緒食療: 找到你的情緒體質, 吃回身心健康》

《情緒食療: 找到你的情緒體質, 吃回身心健康》

作者：謝無愁/ 謝小浪 出版社：橡實文化

內容簡介：調理體質，必須從調理情緒下手！壓抑的情緒，容易累積成疾思維模式影響情緒模式，情緒會反映在身體健康上，透過食療，打破致病情緒的惡性循環。

養生講師謝無愁整理這幾年以中醫角度觀察情緒的心得，寫成這本書。希望這本書能成為每個人心中的小鬧鐘，讓你認識自己仍然是有底氣、有力量的，明白這個力量操之在己，無論在體質也好，還是情緒調理皆然。

抗疫選書繪本推介－《對抗PM2.5的食踐術: 毒理醫學專家教你用吃保肺顧健康》

《對抗PM2.5的食踐術: 毒理醫學專家教你用吃保肺顧健康》

作者：招名威 出版社：時報文化

內容簡介：天空灰灰的，你以為是「霧」，其實是「霾」！空氣中的隱形健康殺手PM2.5來襲，除了外在防護，吃對食物更能有效對抗PM2.5，跟著招老師這樣做，幫你隔絕空氣中的毒！

近年來空氣汙染已成為各國極其重視的議題之一，根據流行病學統計，每天暴露在空氣品質指數AQI值達紫爆等級的環境中，引發許多病症包含心血管疾病、呼吸道疾病，甚至是肺腺癌等重大疾病，進而可能導致死亡。

抗疫選書繪本推介－《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》

《健康，從為什麼開始：BBC專家為你解答身體大小事》

作者：英國廣播公司/ BBC知識國際中文版

出版社：紅樹林文化BBC專家坐鎮，解答身體的大小事。

內容簡介：本書精選《BBC知識》國際中文版，關於「身體」的最新研究，揭開幾個重要的「為什麼」。來看看專家的建議與方針，給自己的身體更多關注，擁抱健康。