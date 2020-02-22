【停課】網上免費學習資源　常識時事數理自動出題

距離正式復課仍有一段日子，加上疫情並未受控，不排除會再次延期。不少家長都採取停課不停學的心態應對，而網上亦有很多資源協助家長教學，不但容易取得，也可以減輕家長的負擔，而香港教育城現在可以免費申請公眾帳戶，其教學資源更適合本港學童程度，今天和大家看看數理、常識、通識科目。

十分科學（小四至小六）

提供常識科的網上自學材料和練習，覆蓋健康、科學、環境及資訊科技等。

通識達人挑戰計劃（中一至中六）

與香港電台合作，定期推出問答題、議題討論等網上練習；提供通識概念、相關新聞或專題資料，鼓勵學生探索不同時事和社會議題。

小校園（小一至小六）

為小學生提供遊戲化學習體驗，誘發學習動機；逾50個遊戲涵蓋多個學科，包括中國語文、英國語文、數學、常識等；設互動學習體驗，完成遊戲可獲取金幣，為虛擬環境添置裝飾，並有AI Buddy「兔爾斯」解答小校園功能及推介遊戲等。

網上試題學習平台（中四至中六）

與香港考試及評核局合作，提供歷屆HKDSE及相關試題的網上評估系統，涵蓋學科包括：數學、物理、生物、化學、經濟、地理、資訊及通訊科技、企業、會計與財務概論、旅遊與款待、體育、通識、中國語文及英國語文（聆聽及綜合能力）。

【停課】網上免費學中文 推介五個網站學古文主題寫作