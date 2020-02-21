【停課】電子學習難取締校園生活　英華校長：學生好掛住學校

新冠肺炎疫情未退，學校暫定停課至3月中，復課日期尚未明朗。很多學校利用電子學習平台和學生上課和交功課，看似能夠讓學生繼續下學期的學期。英華小學校長陳美娟認為，老師在這段期間也走出了安舒區，學會靈活運用網上的教學平台，但亦指出電子學習並不能取締學生的校園生活。

陳美娟校長的愛犬也掛住「I miss you boys」的牌子。

停課期約2個月，不少學校已採用電子平台發放下學期的學習資源，亦在網上收發功課，了解學生的學習進度。英華小學早前更有新嘗試，在平日早會的時間進行直播，讓學生在家中也能觀看，甚至透過視像會議參與發言和分享。校長陳美娟表示，這是希望令學生有一個早起的理由，也紓解學生對校園的思念，讓他們知道學校很愛錫他們。

疫情尚未明朗，復課日子難以估算，陳校長亦早在年初三已告知家長和學生，學校準備以電子教學的方式上課，教職員團隊亦立即作出相應的準備。「早前的社會運動令我們有停課的經驗，我們希望以電子教學，讓學生在家中也能學習新事物。」陳校長指，以往的課堂片段只包括主科，今次則加入了視藝、體育等術科。每天早上8點45分，當日需學習的內容都會全部上載到教學平台。

除了直播早會外，班主任在星期一、三、五也會和學生在網上聊天，了解他們在家學習的生活。「家長和學生在家都見到老師的樣子、聽到老師的聲音，也很高興，亦很感恩老師做了這麼多事。」她說。

科技提供彈性 惟需父母監察

陳校長表示，在停課期間使用電子教學雖有好處，但對小學生而言仍是太早。「其實電子教學比較適合中學生和大專生，小學生很需要父母的監察。為了不讓他們對電腦上癒，學校不能天天直播，影片的時間也不能太長。」她坦言，影片若是在一般課堂般維持35分鐘一節，老師根本難以控制小朋友在電腦前的狀態，而且每個學生的有效學習方式也不一樣，影片只能把課業之中必須讓學生學到的部分，以及最需要解釋的難點向學生解釋。

小學生利用電子教學，很需要父母的協助。（Photo AC )

當然，科技也帶來彈性和好處，陳校長說：「本校常說『擁抱挑戰』，我們的老師也走出了安舒區，學習應用不同的軟件協助教學和進行直播。」她羅列電子教學的5大好處：

1. 影片在平台上，學生可以隨時重睇、重溫。即使在復課之後，學生仍可使用影片溫習，老師在日後亦可作為教材，不會在復課後浪費努力。

2. 電子教學的方式和校園有所不同，老師會更鼓勵學生依靠閱讀，在家延伸學習，讓學生明白知識不只在書本，而老師則會利用影片和功課輔助學生學習。

3. 利用聊天室和直播，讓師生關係不會因停課而打斷。

4. 學校和家長維持溝通，可即時改善教學方式。

5. 網上的課堂時間表可以令學生維持有規律的生活，每天有2至3門科目的新知識，利用影片和功課，盼在停課期間亦能連貫學習。

陳校長指，這段期間在影片下有不少學生和家長的留言，看到老師在影片之中「扮鬼扮馬」，又說老師的講解用心，「學生懂得欣賞老師的付出，我們也很高興見到學生學會感恩。不過，學生在學校能學會社交，又能看到喜歡的老師，電子教學自然是比不上。「這段期間，仍有學生寄信回校，表示很掛念學校。」陳校長說。