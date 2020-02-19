【武漢肺炎】停課在家都可以做運動　推介3款運動 不怕鄰居投訴

新伕人弓人心人冠肺炎疫情未停，學生繼續在家停課抗疫。但小朋友活力充沛，小小的斗室未必能讓他們盡情發洩，在家打波、跳繩又會被鄰居投訴。物理治療師媽媽推介3款可以在家做的運動，可以當成親子活動，又能讓孩子宣洩多餘精力。

孩子在家日久，不能出街活動、精力無從宣洩，難免會令他們產生負面的情緒。註冊心理學生程衞強指，小朋友習慣了在學校有社交，在停課期間會想念同學和朋友，「即使日日睇電視，都會開始厭」，家長宜在停課期間，為小朋友提供一個時間表，維持有規律的生活，令學習和娛樂取得平衡。

不過，香港家居細小，在家讓孩子打波、跑動幾乎沒有可能，甚至聲響太大也會被人投訴。香港註冊物理治療師徐美棋Maggie推介了3款簡單的運動，父母和小朋友都可以一同在家嘗試，齊齊強身健體，也能令小朋友宣洩精力，不用在家搗蛋。

一、伸展運動

不少學校現在善用電子學習平台為學生上課，小朋友坐著接觸屏幕的時間增加。Maggie建議小朋友多做拉筋、伸展的動作，舒緩肩頸不適。

二、HIIT

如果家長不想小朋友打波、跑跳，但又想小朋友可以揮灑精力，可以嘗試做HIIT，又叫Tabata，也就是高強度間歇性訓練。Maggie解釋，HIIT的好處是可以原地做，也能增加身體的新陳代謝率、增加肌肉，對強身健體甚有幫助。

在開始前，最好預備軟墊或是瑜伽墊，讓小朋友站在上面進行，亦鼓勵父母和小朋友一起做，當作親子遊戲一樣。

而家長和小朋友均要了解自己的身體狀況，HIIT有「衝刺」和「休息」的循環概念，例如30秒的衝刺後有60秒的休息，又或是30物的「衝刺」再休息1分半鐘，如此類推。在「衝刺」過程中，心跳率會提高，假如家長和小朋友平日沒有做運動的習慣，Maggie建議不宜太辛苦。「過程中或有些氣喘，但不應跟著影片而猛衝。」她指，HIIT另一個好處是有不同的時間，如初學者可以先試7至10分鐘的運動組合，「即使在原地做，其實已經好爆汗」。

三、核心肌群訓練

Maggie解釋，此類運動有助小朋友改善姿勢，對小朋友將來進行一些精細工作的協調，以及專注力，也有幫助。這類運動包括有「平板撐」、動態版的「平板撐」或是「dead bug」。

Maggie明白這類運動對小朋友的感覺較悶，她建議父母可以和小朋友比賽，看看誰能支持最久，「父母可以扮輸，讓小朋友有成功感。又可以為小朋友設目標，令他看到自己的進步」。另外，家長也可以設小朋友最喜愛的遊戲時間做獎勵，成為他們運動的動力。

Maggie本身育有2名兒子，她指以上的訓練運動本身也不太容易完成，親子之間便多了溝通和鼓勵，希望一同努力完成，增強親子關係。如果家中的孩子年紀較小，也可以在運動之中加入音樂和遊戲的元素，父母可以用故事或是笑話的方式哄小朋友一起玩，增加小朋友對運動的興趣。像以下這款舞蹈，相信小朋友也會很喜歡。