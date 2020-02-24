【妻子懶得有理】要夫婦感情好孩子更獨立　妻子就要咁做⋯⋯

很多家庭到現在還是實行「男主外，女主內」模式，女性不但要上班工作，還要照顧仔女、煮飯、做家務等等，非常忙碌。不過有研究發現，原來妻子愈懶惰，夫婦感情會愈恩愛！

早前有研究發現，懶惰的妻子比起勤奮的妻子，家庭生活更加幸福！這個現象主要是基於以下三個原因...

1.丈夫會感到被需要

（圖片：Photo AC）

有些媽媽非常勤勞，一人擔當全家所有家務事，並把丈夫當作兒子般照顧。不過這種女生讓人覺得過份堅強，無法讓男人感到憐憫，更容易寵壞另一半，以致另一半不會主動幫忙。相反，女士愈懶，丈夫反而會有「被需要」的感覺，從而主動為妻子做事。妻子亦不應「奉旨」讓丈夫幫忙，應該在適當的時候給予誇獎和表揚，並且多信任另一半的辦事能力，丈夫才會心甘情願為妻子做家務！

2.增加丈夫和孩子的家庭歸屬感

（圖片：istock）

懶惰的媽媽亦能促進家庭關係，媽媽適當時候放手，讓丈夫和仔女參與家庭事務，一方面能夠增加他們對家庭的歸屬感明白妻子的辛勞，另一方面媽媽亦不用因面對繁重的家務而感到壓力，能夠讓自己有私人時間放鬆一下，夫婦感情會更加恩愛。

3. 孩子更獨立

有些媽媽會幫仔女安排好一切，導致孩子非常依賴媽媽。懶惰的媽媽可以讓孩子學會生活自理，提高孩子的獨立性。