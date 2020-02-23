【產後減肥】二胎瘦身記　產後靠3招回復產前體型｜Ar Chu媽

三年抱兩是Ar Chu媽最大滿足感的一件事。擁有兩隻寶貝豬固之然幸福，但同時亦令Ar Chu昔日的身材消失不再。Ar Chu媽兩次懷孕都重了60多磅，即使產後亦身型暴漲幾倍。瘦身並不是要為了討好任何人，而是為了有更健康的身體去照顧兩個寶貝豬，以及回復昔日的身形及重拾自信。

第一胎慶幸透過飲食控制及運動，6、7個月後體重外型都已大致回復，10個月時已幾乎完全復原。可當於身型回復不久便懷上細佬豬，很快又踏上肥媽之旅。而且第二胎隨著年紀增長及二次懷孕，產後體型復原得很慢。雖然兩胎的體重增幅差不多，

但今次產後的體型更臃腫，即使產後2個月仍比孕前重差不多40磅！但成為二寶媽後忙得不可開交，直到產後4個月開始上班，實在感到自己身型太大差別，又開始踏上瘦身旅程。慶幸自認真開始減肥計劃後，於3個月左右便見到成果，於5個月後已回復得七七八八。以下為我這胎的瘦身方法，希望能激勵同路人一起努力。

1. 束腹帶

產後大部分媽媽都會遇到腹直肌分離的情況，因為肚子曾撐大9個月去孕育你的小寶貝。Ar Chu媽產後亦有此問題，更有3-4隻手指之濶！而這次產後瘦身主要靠用束腹帶來收緊下墜的腹部，因為束腹帶穿著方便。當了二胎媽媽之後快捷方便是其中一個重要因素，因為你每天需周旋於兩子之中。

記得使用束腹帶要選比較緊一點，當肚子變小後要更換細一個碼以達到束腹效果。第一胎時亦分享一款性價比高的束腹帶，功效另一條價值$600的束腹帶不相伯仲。如大家想了解性價比高的束腹帶，可inbox Ar Chu媽了解更多。

2. 飲食控制

由於坐月時請了陪月照顧自己的飲食，卻事後發現陪月於短短一個月內用了三支油！所以產後的體重一直回落得很慢。產後兩個月仍有160磅！所以Ar Chu媽於產後4個月便開始調整自己的餐單，實行健康飲食。由於身為母乳媽媽，所以不能過度節食減肥。主要原則為：

a. 拒絕零食，尤其薯片雪糕等邪惡的美食。當然Ar Chu媽也是會很偶爾的情況下吃上一塊半啖過過口癮的。

b. 主食以清淡為主，因為高鹽會導致水腫，記住要奉行少鹽少油的原則。Ar Chu媽每晚都只吃白烚雞胸或蒸三文魚、烚蛋、烚青菜、烚粟米、烚薯仔/番薯。因為要餵豬人奶，所以Ar Chu媽晚餐仍是會吃薯仔或番薯等澱粉質食物，而雞胸或魚又有蛋白質，很適合餵母乳媽媽。

c. 戒凍飲，因為凍飲會令身體於肚腩部位積聚脂肪。反而要多飲水排毒。

3. 配合運動

運動絕對係瘦身的不二法門。尤其產後身型暴漲，運動能加快消耗體內的多餘脂肪及鍛鍊肌肉，修復線條。但由於二胎關係，屬於me time 的運動時間少之又少。當有機會去gym room時，會先以太空漫步跑半小時熱身，再做15-20分鐘重量訓練或戰繩。

即便不能花一小時到gym room健身, 也會在家每天花上15-20分鐘時間拉筋及做運動，如平板支撐plank, sit up, 側腹sit up，深蹲等. 以上的運動已能鍛鍊你的手，背，腹，大腿等部位。有興趣亦可看我之前有關運動的post。

要記住瘦身並不能靠單一方法達成，你需要各方面配合的。以上三個方法看似容易，但須要持之以恆。作為媽媽後才明白時間的重要性，因為你想每分每秒都可陪伴著寶貝們。希望以上不花太多時間的瘦身方法能幫到各位媽媽。