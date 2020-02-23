【停課】多款電子平台各有千秋　媽媽心得：需要自律｜Mommy Amy

現今科技發達，網上學習其實並不是什麼新鮮事，但近來做資料搜集時才得知，原來實時的網上視像學習在鄰近地區已發展得非常純熟，香港發展上因面授課程更方便而相對比較緩慢。最近因為停課，不少教育機構亦相應推出了實時網上視像課程，我亦因此讓分別將近4歲及6歲的孩子嘗試。

目前香港的實時視像課程多以Skype，Zoom或ClassIn等通訊軟體進行，視像及音訊可以同步，而且無論是用電腦、ipad還是手提電話皆能安在家中卻像置身課室，確實十分方便。唯對於年幼孩子的使用，個人建議還是盡量以電腦進行，一來螢幕比較大時會看得比較舒適，且聚焦得清楚時，上堂亦會比較專注。

視像課堂一般會比平常面授的短，我們嘗試過由25分鐘到60分鐘不等的課堂；發現25分鐘的課程有點兒太趕，約40分鐘是一個不錯的長度，無論內容的充實度及緊湊度皆最為適中。與面對面教授不同的是，課堂如只是像在課室場景那樣，直播老師在黑版面前進行教學，學生必定很難專注下去，因此必須多應用軟體內的互動功能，才能事半功倍。

人數方面，因視像課程的互動程度始終比較受限，個人是不建議同時間超過兩名學生，一來老師在課堂控制上一定不及在實體課室內，十分依賴學生們的自律；而當失控時更容易互相干擾；另外同學之間最好能安排程度相近的學生，因為同學間的學習差異會比在實體課堂中更容易及明顯地反映出來，將會直接影響學生的投入程度及學習興趣。

課程內容及呈現方式亦很考個別教育機構的功力，課堂外的配套及支援亦相對更重要。因為線上課程的實際書寫部份對於未懂打字的學生很難進行，因此視乎學習的科目及內容需要，課堂外是否有相應的紙本練習作支援，亦是在報讀前需一併考慮的因素。

師資及學費方面，因為省卻了地理上的限制及課室的租借，因此選擇上會較多，普遍亦會比面授課程相宜。總括來說，網上視像課程有時間、地點及經濟上的便利及優勢，但同時亦比面授課程需要更高要求的專注及自律，這對年幼孩子來說會相對比較困難，甚至需要在旁相伴；但對若已有5歲的孩子來說，還是可行的。大家如有興趣，還是可以一嘗。

以上為我少少的心得分享，希望有助大家瞭解。在此祝願疫情早日遠離，大家在不久的將來便能重返校園。

作者簡介：Mommy Amy

自小志願成為一名母親，現育有兩名小天使；囡囡Valerie及囝囝Wyatt；每日樂於照顧小孩並盡量不受外界影響下，堅持自己的育兒理念。 本著『愛分享』的個性，希望與各位爸爸媽媽分享有關親子的大小事。

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