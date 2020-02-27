【武漢肺炎】洗手少做一步隨時更骯髒　指甲長或GEL甲暗藏危機

受到武漢肺炎疫情影響，香港人衛生意識提高許多，接觸到公眾物品、除口罩及去廁所後都一定會洗手。洗手方法很多人都會，不過很多人會忽略最後一步－擦乾雙手，有研究發現洗手後沒有抹乾手，隨時比起洗手前有更多細菌！兒科醫生陳少儒表示，洗手後不抹乾會助長細菌生長，建議大家洗手後要用「清潔」的紙巾或手巾抹乾雙手。 兒科醫生陳欣永亦補充，公眾場所提供的抹手紙未必乾淨，有機會讓雙手沾染細菌，提醒大家不要用街外的抹手紙抹臉和眼，以免二重感染。

台灣振興醫院曾經對洗手作出一項研究，發現洗手後沒有馬上擦乾，手上所依附著的細菌量會比洗手之前增加達84％，反映只要做少擦手這個動作，手上的細菌就會不減反增！

(圖片：Unsplash／ Curology )

陳少儒醫生表示，洗手後不抹乾雙手，只擺動雙手甩去水份並不夠，因為濕手再觸摸其他被污染的表面，可能更易沾染細菌，真菌或病毒，而這些微生物在充滿水的地方更易生長。另外，如果公廁通風不好和清潔不佳，抹手紙或會沾染細菌或微生物，陳少儒醫生建議大家可考慮用私人的清潔紙巾或手巾，並每日用普通梘水情洗，並緊記要曬乾或弄乾。

早前在水龍頭手柄檢測到病毒，陳少儒醫生建議大家在使用水龍頭前先消毒，若果在街外使用，亦應該用清潔紙巾等物件隔著開關水龍頭，或選擇電子感應開關的水龍頭。

用街外紙巾有機會二重感染

而兒科醫生陳欣永則補充指，公眾場所提供的抹手紙未必乾淨，甚至有機會有細菌依附，洗手後使用含菌的抹手紙擦手，有機會導致雙手沾染細菌，造成感染。陳欣永醫生亦提醒大家不要用街外的抹手紙抹臉和眼，以免二重感染。陳欣永醫生亦鼓勵大家應該養成攜帶自己的手巾，並使用手巾擦乾雙手。

（圖片：Upslash／nate_dumlao）

陳少儒醫生提醒，女士Gel甲會令指甲不平或增加虛位，容易藏污垢，亦建議大家應該定期剪指甲，減少指甲藏污垢的機會。

（圖片：Upslash／allison christine ）

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