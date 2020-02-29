【親子關係】孩子不上學校也能學習　在家記錄小確幸｜失敗媽媽

又延長停課了，網上看到很多負能量的反應。的確很多家長老師孩子很愁。我無力改變大環境，唯有記下一些值得鼓舞的小確幸。

停課在家的日子，正好遇上了媽媽我坐月子，孩子在家時說實在無太大心力為大兒子設計太多在家玩意和教育活動。大部分時間，他也是自由地玩、自在地「悶」、自主地學。

偶爾，四歲的他會大叫「媽媽，我好無聊」，然而，這真正的意思不是他「無事可做」，只是他很想有一位「知音」（在家只有媽媽是也）可以和他互動，或回應他很多無中生有的創意和發現。

為兒子選擇了在香港走unschooling這條路，已經有心理準備，對於他的學習進度、形式和內容，我要非常放手，並接受很多不能掌控的因素。但就是因為不會預先定下很多期望，孩子不時他的發現令我驚訝又感到奇妙。

(圖片由失敗媽媽提供)

「媽媽，你讀呢本世界國旗小百科俾我聽，我有好多字未識。呢個係咩？」

「西班牙。」

「呢個呢？」

「澳州。」

……（下省多個國旗名）

「剛果共和國。 」

「下！咁嗰個藍色又斜有紅色又有星星嗰個旗……係咩國家呀？」

「咩呀？邊頁？」

「唔係呀，呢本冇架。個藍色又斜有紅色又有星星嗰支旗呢。」

「呢本國旗小百科咁厚都冇？咁你喺邊度見過？」

「環遊世界動物之旅嗰本書呀。」說罷，他在書堆中翻來覆去，找了這本又重又大的書給我。

他揭呀揭，終於揭到他形容那個國旗的一頁給我看。

「媽媽，這頁！」

「剛果民主共和國 ！」

「又係剛果！唔一樣！咁剛果的國旗究竟是哪一個才對？」

「噢。我想一想……或者，我幫你查一下。我也不太清楚。」我是有點措手不及，4歲兒子竟然記得自己在另一半書看過同樣是剛果，但卻圖案不一樣的國旗。

（半小時後)

「嗯……網上說這兩個的確是不同的國家呀！雖然都是在非洲這個位置，但他們是不同時期成立，有一個已經沒有消失了...原來如此，媽媽我也是現在才知道呀。」

「為什麼會消失呀？」

「為什麼他們政府會下台？」

「那麼為什麼兩本書不一樣？因為這本舊些？」

果真問題天天都多。

孩子呀，欣賞你對書本的熱情，驚嘆你自然發展的記憶力，佩服你有問題時問到底的精神，這些都是媽媽我遠遠不及你的地方。

說實話，很多問題，要不是你追著我問，我早就不會查下去了。

不讓你買玩具，不給你電子奶嘴，就只好日日讓你BILIBALA了。但能這樣和孩子渡過每天刺激又平凡的日子，也是難忘的回憶。

大家，一起為香港孩子鼓起力量吧！加油。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】