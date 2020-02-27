【停課】作息時間被打亂　3招助孩子重回正軌｜Karen 教養信箱

在家長課程和講座中，我都被參加的家長問道：「我可以怎樣在晚上使孩子盡快到房間裡睡覺呢？」以前的我曾因孩子的睡前時間是一團糟而使我感到十分沮喪。自從我學習了「正面管教」後，我已經開心地解決了這情況，更藉著不同的分享機會來幫助更多家長解困。最近，大家都受到疫情的影響，不但上學的生活節奏已被打亂了，而且孩子的作息習慣更被打破了。不少家長在這段抗疫期間都遇到孩子難以入睡的情況，今次就讓我分享如何用「正面管教」的技巧來建立優質的睡前時間吧！

1. 安寧氣氛

父母可以考慮製造一個安寧氣氛來傳達一個重要的訊息：「今天玩的時間已結束了！」給孩子，讓他們容易脫離過度興奮和活躍的狀態。父母只要先將家裡的電子產品 (例如：電腦和電視) 關掉，再把一盞一盞的燈關掉或調暗。重點是整個家的氣氛需達至一致性的效果。千萬不要讓客廳保持燈火通明，或不要讓書房裡的電腦仍然開着。相反，只有睡房的燈是關掉的。這樣會令孩子有被父母擺脫的感覺，而不願合作地睡覺。若孩子喜歡聽音樂入睡，父母也可以考慮播放些搖籃曲或催眠曲，讓孩子更輕易進入一個放鬆心情的睡眠狀態。

2. 共享時間

睡覺前的共享時間對孩子來說是非常重要的，就像是要留下美好回憶並帶著它進入夢境世界裡。父母可藉著安排一些靜態活動 (例如：洗澡、刷牙和講故事) 來製造共同享受的親子時間，更有助孩子入睡。當中，講故事可能是很多父母和孩子其中一個難忘的睡前活動。雖然親子閱讀是一個快樂的學習體驗，但是對於一些需要晚間工作或商務旅行的父母來說，晚間講故事是件困難的事。因此，父母可以考慮自己錄製故事錄音檔。這讓孩子晚上一邊看故事書，一邊收聽故事錄音檔。最重要的是孩子可以聽到父母的聲音，感受到父母傳達愛的信息。

3. 內心需要

經過漫長的一天，父母的潛意識都有擺脫孩子的想法，讓自己有一個專屬自己的安寧時光。這是人之常情，可以被理解的。可惜的是父母在孩子心目中永遠都是最重要的。因此，當孩子一旦感覺到被父母所擺脫時，他們就下意識地感到歸屬感受衝擊，立即心存不安。這使孩子們不能入睡，總是嚷著大大小小的要求 (例如：飲水和小便)。只要有父母在自己的身邊，孩子就會感到有歸屬感和安全感。重點是父母先騰出時間，再放下工作及手機，然後安靜地陪伴孩子睡覺。孩子的內心需要一旦被父母滿足了，他們就會自然安心睡個好覺。

優質的睡前時間對每一個家庭都重要。相信沒有父母喜歡與孩子經歷一些抗爭才能擁有專屬自己的安寧時光。這三個「正面管教」的小技巧是讓孩子學習循規蹈矩的開始。希望大家一齊學習「正面管教」 (http://bit.ly/kny-parenting-01)，並循序漸進地去培養具自我控制能力的好孩子吧！

作者簡介：

Karen媽媽（專頁：KIDS N YOU）

KIDS N YOU 奇遇有限公司創辦人，也是認證「正面管教」家長講師和教養專欄作家，著有《全職媽媽看電影》。Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。育有一子一女的她深入了解各學校的辦學理念和教學實踐，並持續進修「正向心理學」和「正面管教」。着重運用性格優勢，深信以「不打罵、多鼓勵」的教養方式可培養身心靈健康的新一代。