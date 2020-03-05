最萌天生鬈髮星二代　謝安琪3歲女兒鬈髮含奶嘴樣超可愛

香港很多星二代都很可愛，有些更以一頭天生的鬈髮作為Icon吸引粉絲。其實天生鬈髮通常是遺傳，不過頭髮的結構成分亦會導致天生鬈髮。

天生鬈髮的星二代

謝安琪和張繼聰的一對仔女都有一頭天生的鬈髮，不過哥哥張瞻大個後鬈髮的情況變得不太明顯，反而妹妹張靖（Kartina）就有一頭鬈髮，非常可愛。

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鄭希怡女兒

鄭希怡（Yumiko）女兒梁浸浸以一頭天生的鬈髮出名，梁浸浸的自然大鬈髮配上淺啡色髮色，隨着梁浸浸漸漸長大，這把卷曲的長髮更添幾分少女味，連大人都羨慕！

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羅敏莊女兒

羅敏莊和陳國邦女兒陳禛亦以一頭天生的鬈髮出名，和梁浸浸不同，陳禛的鬈髮是非常「誇張」的短鬈髮，相信是遺傳媽媽羅敏莊的頭髮！

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很多人都知道鬈髮是遺傳父母，事實上，捲髮的基因具有85%-95%的遺傳率，如果父母一方為直髮，另一方為曲髮，小朋友在遺傳了兩種類型的基因的情況下，如果主導的捲髮基因勝過直發基因，小朋友便會有捲曲的頭髮，不過當基因的強度和類型存在差異時，小朋友的頭發便會呈現有點直，又有點捲曲的髮型。

不過頭髮質地變化亦會影響頭髮的曲率，如果毛囊是對稱，頭髮便會生長成直的，如果囊不對稱，毛髮將會是橢圓形，並隨着生長而慢慢捲曲。