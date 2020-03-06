【再見媽媽又再見】金泰希女兒竟是男孩！盤點韓國5個最紅童星

韓國新劇《Hi Bye，Mama！》（再見媽媽又再見） 上月首播，劇集由「韓劇女神」金泰希產後復出主演，劇集播出後在tvN創下了5.9%的高收視率，更在網絡上掀起熱潮，除了是劇情催淚，金泰希劇中的5歲女兒也成為熱話，皆因這個可愛的小朋友竟然是男兒身！其實韓國有很多非常可愛的童星，有追開韓劇的應該會認得！

徐宇鎮

《Hi Bye，Mama！》（再見媽媽又再見，又名哈囉掰掰，我是鬼媽媽） 講述因事故過世5年的母親、痛失妻子後努力展開新人生的丈夫，及兩人的孩子為主角，劇情描述成為鬼魂的媽媽為了投胎成人，參加49天的「投胎計畫」的故事。當中飾演劇金泰希女兒「小蘿蔔」的演員竟然是男童星徐宇鎮！讓網民大呼「這麼可愛果然是男孩子！」

對於劇組為什麼要找徐宇鎮來演女孩的角色，有劇組人員向韓國SpoTV News 表示是因為徐宇鎮看起來與金泰希很像，而且演技很穩定，在劇中講述徐宇鎮有發展遲緩的問題，戲中的他說話不多，但眼神已相當有戲，年紀小小的他甚有演戲天份，他過去亦曾演出多套劇集，包括《有瑕疵的人們》、《如此耀眼》、《救救我2》、《Go Back夫婦》。

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金奎莉

被譽為小IU的童星金奎莉本身是個兒童模特兒，金奎莉在《我的大叔》中飾演IU的童年後爆紅，後來在《德魯納酒店》中再次飾演IU的童年，可愛的樣貌和IU非常相似！

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文宇振

童星文宇振專門飾演帥哥童年角色，他在《金秘書為何那樣》、《我的ID是江南美人》、《愛上變身情人》等熱門韓劇中飾演朴敘俊、車銀優的童年角色。

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鄭智勛

鄭智勛曾經出演過多套電影和電視劇，劇中最為人熟悉的一定是《最後的禮物》、《鬼怪》和《與神同行》。鄭智勛在《最後的禮物》和資深演員李順載合作飾演爺孫，非常催淚。

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鄭時律

有看《她的私生活》的韓劇迷一定記得飾演善珠（朴真珠飾）的兒子建宇，一頭蘑菇頭配上圓滾滾的面孔，非常可愛。