【新冠肺炎】停課在家用電腦學習致脊椎問題增　脊醫教你3招預防

受新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，教育局於日前宣佈，再度延遲復課，暫定最早復課日期為4月20日。停課近兩個月以來，不少學校活用電子教學，除了遙距教學，亦提供網上教材，或要求學生繳交網上功課。學生在家坐定定使用電腦的時間大增，因姿勢不良而引致脊椎問題的個案亦隨之增長。註冊脊骨神經科醫生何梖榮指，若果養成了壞姿勢，可能會引起各種痛症，造成長遠的影響。

痛症影響深遠

何脊醫分享，即使停課在家，孩子亦要應付不少網上功課；與此同時，父母眼見他們留在家中，也會著他們花更多時間學習，使用電腦的機會與日增多。他表示，抗疫期間比平日多了約20至30%小朋友個案，多是脊椎問題，個案大致可分為兩類。除了明顯的痛楚症狀，如頸痛、肩膊痛，亦有外觀上的問題。

「不少家長察覺到孩子寒背的情況嚴重了，或出現頭部前傾、高低膊、圓肩的情況，會令身體很多肌肉關節不平衡。如果不加以理會，情況可以愈來愈嚴重。如頭部前傾會引起頸痛、膊頭痛；高低膊會引起肩膊痛症；寒背會引起背痛，甚至呼吸困難。」何脊醫補充，小時候姿勢不良，影響可能很深遠。「曾有二十多歲的年輕人前來求診，成日周身痛，但又唔知點解。其實是細個養成壞姿勢，積咗十年以上，長大後對著電腦工作，痛症才在這時發出來。」

3招預防姿勢不良

何脊醫建議家長，可在孩子上網學習時預先設定鬧鐘，約半小時便與小朋友做5至10分鐘的伸展運動。「行下郁下，轉下姿勢。千萬不要久坐，會令肌肉會繃緊，影響小朋友的脊椎，痛症很多時就是這樣累積而來。」

其次要注意的是，家長不宜安排孩子使用成人的電腦和書桌配置。電腦屏幕、滑鼠的高度不適合孩子，會令孩子用電腦時不自主的向前傾，久而久之形成寒背、高低膊等問題。他建議家長可選購專門為孩子而設的桌椅，或調較椅子高低，讓孩子在合適角度觀看屏幕。另一方面，家長亦不妨抽時間與孩子多做戶外運動，如行山，可助促進血液循環，維持身體健康。

按圖即睇3招預防姿勢不良：