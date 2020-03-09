【小一報名】真道音小開始接受報名　簡介會或會延期

轉眼間已經踏入3月，雖然學校繼續停課，但做家長的依然要留意學校資訊！早前有2間小學宣布開始接受21/22年小一入學申請，有興趣為仔女報讀該校的家長記得申請。

香港華人基督教聯會真道書院

位於將軍澳的直資小學香港華人基督教聯會真道書院（簡稱真道書院），推行全港獨有的11年一條龍教育制度，該校分為3個學習階段，分別為頭2年的基礎階段，中間5年的拓展階段，以及最後4年的通達階段，比一般少讀一年畢業，學校既提供本地文憑試（DSE）課程，又開辦國際文憑（IB）課程，學校更曾誕生兩名IB狀元。

校方現正接受小一入學申請，家長需透過網上申請，截止日期為2020年4月24日。第一輪面試暫定於 2020年6月6日或6月13日舉行。

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國際基督教優質音樂中學暨小學

國際基督教優質音樂中學暨小學2021-2022年度小一入學申請將於照原定時間進行，家長可在2020年4月20日 (星期一) 至25日 (星期六) 到學校遞交入學申請表，面試日期會於2020年6月12日 (星期五)、6月13日 (星期六)、6月19日 (星期五)或6月20日 (星期六)進行。學校教識員表示根據過往情況，學校仍會接受5張A4紙的學生簡介表。

不過需注意由於新型冠狀病毒疫情的緣故，國際基督教優質音樂中學暨小學原定於2020年3月13日（五）及20日（五）於本校舉行的三場小一答問大會將會取消。

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Ken Sir 【全港】直資私立小學答問大會

活動日期﹕3月20日

活動時間﹕19:45 - 21:00 或 21:30 - 22:45

活動場地﹕Zoom應用程式

活動講者﹕Ken Sir（兒童發展及升學專家）

活動收費﹕$280 /位

名額﹕6 位/每場

對象：子女就讀N班至K2家長

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