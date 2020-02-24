【小一入學】國際基督教優質音樂中學暨小學　3場小一簡介會取消

新型冠狀病毒於全球蔓延，疫情尚未受控，教育局日前宣布全港中小學及幼稚園停課，不早於在3月16日復課，同時令升小簡介會及面試也受影響。國際基督教優質音樂中學暨小學原定於3月中舉行的三場小一答問大會將會取消，校方稱家長仍可於4月份請2021-2022年度小一入學申請。

由於新型冠狀病毒疫情的緣故，國際基督教優質音樂中學暨小學原定於2020年3月13日（五）及20日（五）於本校舉行的三場小一答問大會將會取消，由於疫情情況尚未穩定，學校表示仍未能確定答問大會是否延期再舉行，學校一有最新消息將另行通告，請家長留意學校網頁。

另外，而2021-2022年度小一入學申請會照原定時間進行，家長可在2020年4月20日 (星期一) 至25日 (星期六) 到學校遞交入學申請表，面試日期會於2020年6月12日 (星期五)、6月13日 (星期六)、6月19日 (星期五)或6月20日 (星期六)進行。學校教識員表示根據過往情況，學校仍會接受5張A4紙的學生簡介表。

國際基督教優質音樂中學暨小學2021-2022年度小一入學申請

遞交入學申請表

日期：2020年4月20日 (星期一) 至25日 (星期六)

時間：星期一至五(上午10時至下午2時)、星期六 (上午9時至中午12時)

地點：學校地下小教堂

面試日期：2020年6月12日 (星期五)、6月13日 (星期六)、6月19日 (星期五)或6月20日 (星期六)