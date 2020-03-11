【新冠肺炎】7間公共圖書館重開　只提供借還書服務控制入場人數

古物古蹟辦事處及康樂及文化事務署公布，自1月29 日起轄下設施包括所有博物館、表演場地、公共圖書館會關閉服務直至另行通告。事隔約一個半月後，康文署決定今日（3月11日）重開7間主要圖書館，但只提供有限服務及限制人數、時段，記者今午曾到屏山天水圍及荃灣公共圖書館，發現門外出現長長的人龍，多節入場的籌號一早就派完。 攝影：李紫銘、王淑君

入場要攞籌及量體溫

首批重開的7間圖書館，最主要有兩大新措施，一是只提供有限度服務包括圖書館資料借還服務及領取已預約的圖書館資料；二是將服務時間分段開放（每節約一小時）。職員會在圖書館外派發該時段籌號，會為所有入場人士量度體溫，入場後需交回籌號，因此不可憑籌號在該時段內多次進岀。

按圖看所有圖書館新措施：

首批入場人士還書為主 仍有小朋友入場

記者今午到屏山天水圍公共圖書館的首個開放時段視察，人流不算太多，職員透露每個時段大約200張籌號，前往人士以長者為主，但仍有家長帶同小朋友前來。現場兒童閱讀區域亦暫停開放，避免小朋友聚集。

而首批入場長者，大多是擔心書籍過期罰款，職員解釋，自1月29日至今日重開期間的罰款將不作計算，但隨著目前圖書館部分重開，早前增加的可續借次數將回調至原本的五次上限，即使沒有排到籌號，館外還書箱亦已重投服務，大家可陸續還書。

之後記者再到荃灣公共圖書館，發現門外已有長長的人龍，下午首3節的入場籌號已派完，當中更有不少家長帶同小朋友到場排隊。

屏山天水圍公共圖書館：

+ 16 + 15 + 14

荃灣公共圖書館：