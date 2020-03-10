【肺炎口罩】醫生教你回南天點儲存口罩　過期照用有冇問題？

受新型肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情影響，口罩已成為日常必備的物品，近來天氣潮濕，除了令人感覺不舒服之外，高溫高濕的環境更會讓細菌、病毒及過敏原更為活躍，一旦口罩在潮濕的回南天儲存不當，效用會受影響之餘，繼續使用更有機會吸入霉菌影響健康，想口罩保存得好，兒科醫生陳欣永教家長兩個實用貼士。

過期口罩在緊急情況可考慮使用

兒科醫生陳欣永表示，一般情況下，外科口罩使用期限約三年，而N95口罩則是約五年，不過最安全做法仍是參考包裝上標示的日期。如果口罩已經保存期限已過，保護力便會逐漸下降，不過如果家中口罩數目比較短缺，而這些過期口罩沒有太大問題，其實都可以考慮繼續使用。

陳醫生補充，無論口罩有沒有過期，戴上口罩後發現有異味、呼吸不暢順、視覺上發現有污跡、變形、破損，最好就不要使用該口罩。

口罩防潮要做好 避免滋生霉菌

現時市面上的口罩並非所有都是獨立包裝，陳醫生表示，正常情況下，獨立包裝當然是比較好，能減少細菌依附的機會，不過散裝一盒盒的口罩，在紙盒中亦沒有大礙。

至於口罩的儲存方面，陳醫生建議普遍在冷氣寫字樓工作的「上班族」父母，把口罩放在抽屜避免陽光照射，同時放置一些防潮珠，保存性已經足夠。在家中除了可以同樣用防潮珠之外，更可以把口罩放在保鮮袋，所有方法原則上都是大同小異，保持口罩存放在一個乾爽的環境之下，而坊間亦流傳著把口罩存放在密實袋並抽真空的方法，陳醫生直言也是可行方法之一，擔心天氣問題影響口罩成效的家長們可以參考。

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按圖即睇口罩預算量：（由於每間學校暑假不一，上學日數略有不同）