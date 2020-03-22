【肺炎停課】8大ADHD學童家居訓練　告別「電子奶嘴」｜耀能協會

ADHD（專注力不足/過度活躍症）學童在日常生活及學習上皆會遇上不同程度的挑戰，尤其在抗疫停課期間活動空間大幅減少，學習和作息亦因而有不少改變，令不少家長「頭痛」。

(PhotoAC 圖片)

香港耀能協會職業治療師布樹燊表示，ADHD學童需要透過多元化的學習及訓練活動，以提升他們的解難及自我管理能力。最近受疫症困擾，不少家長跟布sir反映，平日好動的ADHD學童在這段期間都需要安坐家中，難免都比較依賴電子產品消磨時間，例如觀看短片及玩手機遊戲，整天都欠缺動力溫書及做功課；協助簡單家務方面亦較被動，家長需要很多提示及鼓勵推動他們嘗試收拾自己的個人物品。

因此香港耀能協會「EASE計劃」團隊之職業治療師，精選8大家居訓練活動讓學童於停課期間既可「放電」又能達至訓練效果，8項活動可協助小朋友訓練專注力、自理能力及學習放鬆等等，讓家長可按兒童的興趣及能力選擇合適活動，在家輕鬆延續訓練。

按圖即睇8大活動：

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耀能協會「EASE」計劃為6 至11 歲被診斷為或懷疑有專注力不足/過度活躍症的兒童、家長及就讀學校提供支援。專業團隊會針對兒童腦部執行功能障礙而產生的三大困難作出重點訓練，包括專注力、自我管理及情緒管理，幫助兒童較輕鬆地面對學習及生活所遇到的挑戰、舒緩家長的壓力及協助學校為學童提供有效的支援。