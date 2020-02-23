【理財繪本】7本適合學習理財書藉　輕鬆為孩子建立正確金錢觀　

理財概念應該從小學起，特別在每年農曆新年後，當小朋友將收到利是錢拆開之後，突然面對可觀款項後，腦裏總會有很多東西想買，也不知道應如何有效運用金錢，如果沒有正確的理財教育，小朋友可能使用不當或胡亂揮霍。兒童繪本教育工作者肥哥哥，今次為大家介紹7本讓小朋友學習正確金錢觀的圖書，讓家長及早引導他們了解真正需要、珍惜東西、錢的來源等理財知識，大家不妨利用這停課假期，教導孩子正確的理財知識。 （圖片由受訪者提供）

《小雞逛超市》- 分辨需要和想要

出版社：小魯

故事簡介：小雞們跟著媽媽到了超級市場，有好多東西想買啊！糖果、餅乾、布丁...一下子便放滿了整架購物車！如果全部都買回家會怎樣呢？相比起小雞們，雞媽媽買的東西又有甚麼不同？小朋友容易亂花金錢，很多時因為他們有很多「想要」的東西，看完這本書後，下次購物時不妨問問孩子，你真的「需要」這樣物品嗎？

《小班想要風箏，他很努力》- 付出才能得到

出版社：采實文化

故事簡介：好想要這個新風箏！可是零用錢已經花光了，怎麼辦呢？小班靠著自己的努力，幫忙除雜草，終於在媽媽手上換到自己心愛的風箏！如果不用付出就可以得到，又怎會珍惜呢？讓孩子知道和感受一下，金錢是得來不易，讓他們慎用每分每毫！

《魔法畫家何內先生》- 認識無窮的慾望

出版社：維京

故事簡介：靠著繪畫，畫家何內先生根本連維生的錢也沒有，直至擁有了魔法畫筆！他得到了填飽肚子的食物、代步的汽車，最後連豪華郵輪、萬尺大宅都有了，但慾望是無窮無盡的，何內先生仍未覺得滿足，最後他還想要甚麼呢？如果想要甚麼就要得到甚麼，就算有無限金錢，也不會有滿足的一天！跟孩子一同珍惜現在所擁有的，你們會發現，自己擁有很多！

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《理財小達人》- 建立完整的金錢觀念

出版社：親子天下￼

故事簡介：若要建立良好的金錢觀念，只認識自己口袋裡的錢是不足夠的啊，踏入小學後，其實孩子可以認識更多！這套書涵蓋了個人、家庭、國家和世界的經濟觀，內容深入淺出，除了基本的賺錢和儲蓄，還有負債和投資等概念，期後孩子對於自己手中的金錢，一定會有更多想法！