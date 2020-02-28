【停課】必睇日本作家長谷川義史繪本　畫風有趣獨特富創意

受到新型冠狀病毒影響，全港學校停課至4月20日，小朋友除了在家中進行網上學習，也不妨善用時間閱讀圖書，今次誠品書店職人推薦日本知名圖畫書大師、有繪本界「革命兒」的長谷川義史，長谷川義史擅長以獨創的妙想、童趣的筆觸和風格強烈的用色與構圖，將人類的演進與淵源用非常幽默的方式呈現，風靡了大小讀者。 (圖片由受訪者提供)

《祖父的祖父的祖父的祖父》

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《祖父的祖父的祖父的祖父 》

作者：長谷川義史 出版社：遠流出版事業

內容簡介：這是我。我今年五歲。我在幼稚園的蒲公英班。「嗨，祖父，請問祖父的爸爸什麼樣的人呢？」全書從一個5歲小男孩的純真提問，時間不斷往回，從祖父的爸爸、祖父的祖父，祖父的祖父的祖父的祖父……，一路追本溯源，最後竟追到了人類的源頭！在搞笑之餘，作者認真的描繪出「曾……祖父們」所造就出來的歷史長河，一頁頁看似童稚拙趣，卻注重細節內涵豐富的圖像，帶領讀者穿越時空隧道，連前後扉頁上的各色器物也充滿了時間的軌跡。於是，讀者不僅被書中文字逗得開心爆笑，也能一窺不同時代的風貌，讓人不得不讚歎長谷川義史於啼聲初試時便顯現的創作功力。

《電梯來了, 請上樓》

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《電梯來了, 請上樓 》

作者：長谷川義史 出版社：青林國際出版

故事內容：從一樓到五百樓，這間神奇的百貨公司，什麼都賣，什麼都不奇怪喔！各式各樣神奇的商品等著你來「挖寶」，好好享受購物「趣」！不過，最重要的是，「請注意，消費要節制喔！」今天要到百貨公司購物，爸爸、媽媽和我一起搭乘電梯，準備購物去！媽媽買了泳裝，我買了小汽車……隨著電梯往上，怎麼賣的東西越來越奇怪啊？有忍者專賣店、賣相撲的、地獄專賣店，還有賣神仙的！我們買了好多東西，連窮神都順便跟我們回家了！不過，隨著要帶回家的東西越來越多，電梯好像超載了耶！這下該怎麼辦呢？我們究竟可以帶哪些東西回家呢？

《天國的爸爸》

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《天國的爸爸 》

作者：長谷川義史 出版社：維京國際

內容簡介：父愛如山，伴你走過生命中的點點滴滴，當思念劃過天際……一切的美好和想念都會被收入心靈的深處。愛，是生活中瑣事的累積，愛，是由許多的回憶編織而成！小男孩的父親早逝，雖然他和父親的相處時光不久，但每個片段的回憶都是珍貴的記憶寶藏。男孩藉著寫給天國爸爸的一封信，表達他對父親的思念，並告訴天國的爸爸，請爸爸放心，家人都很好。

《我是章魚燒, 我叫章魚三郎》

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《我是章魚燒, 我叫章魚三郎 》

作者 ：長谷川義史 出版社：維京國際

故事內容：讓我走~請讓我走~我跟大家不一樣啊!!!吱吱作響的章魚燒烤盤裡，滾出了一顆吶喊著『請讓我走』的章魚三郎，到底是什麼原因，讓章魚三郎不顧海苔眉毛哥哥、小鬍子爸爸等家人勸說，仍堅定自己的決心，一心一意想要離開家、流浪遠方？就連美乃滋小姐、瓦斯桶大叔和章魚燒長老也紛紛跳出來說話。到底為什麼他非走不可呢？直到義夫和阿嬤來買章魚燒，老闆終於說出一個驚人的大秘密!!

《山田家的氣象報告》 (新版)

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《山田家的氣象報告》

作者： 長谷川義史 出版社：維京國際

故事內容：山田家今天是晴天，但是一個不小心就有可能淹大水喔！也有可能突然刮起颱風，若加再上一個龍捲風，那該怎麼辦呢？心情不好的人，會形成低氣壓，生氣的人在辦公室造成狂風暴雨。這麼不穩定的天氣，好恐怖喔！但是在大雨過後，總會有一道彩虹高掛天空。就讓我們來看看長谷川義史怎麼用天氣說山田家一天的故事吧！

《麵包店小六來了!》

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《麵包店小六來了! 》

作者：長谷川義史 出版社：維京國際

故事內容：喜怒無常，一下開心、一下生氣、一下難過、一下擔心……日日重複著喜怒哀樂的每一天，這就是生活裡最真實的樣子！麵包店的小六，有個像麵包一樣圓嘟嘟的臉頰，每天總是充滿活力，但是卻有一點愛哭。在最愛的家人包圍下，小六天天過著吵吵鬧鬧、幸福卻又平凡的生活。今天又會發生什麼有趣的故事呢？本書收錄〈小六走失了〉、〈遠足的便當〉、〈一個人去理髮〉、〈小六好驚喜〉共四則可愛故事！

《活力充沛的麵包店小六》

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《活力充沛的麵包店小六》

作者：長谷川義史 出版社：維京國際

故事內容：繼《麵包店小六來了！》之後，《活力充沛的麵包店小六》熱鬧登場！麵包店的小六，就住在商店街上的一家麵包店裡，每天總是活力滿滿，發生許多又哭又笑的有趣事情。小六在溫暖的家人包圍下成長茁壯，不僅會和幼兒園的朋友們一起玩耍，商店街裡面的叔叔、姐姐們也很照顧小六哦。今天，商店街裡又會發生什麼充滿人情味的故事呢？本書收錄〈我想騎腳踏車〉、〈物歸原主以後〉、〈小六上電視了〉、〈小六看牙醫〉共四則有趣故事！

停課好閱讀－人氣日本作家長谷川義史 8大繪本推介《麵包店小六搭火車》

作者：長谷川義史 出版社：維京國際

故事內容：小六就像我們身邊的小朋友，一下開心、一下生氣、一下難過、一下擔心……總是充滿活力的認識這個世界，歡迎和小六一起度過每一天。麵包店的小六和爺爺一起搭火車，要送東西給住在鄉下的外婆，在火車裡遇到許多開心且不可思議的事情。在火車上，小六遇到善良的乘務員和快樂的人們，以及那些出乎意料卻有趣的事情，和爺爺一起完成了一趟充滿快樂和驚奇的旅程。

長谷川義史

作、繪者簡介：

1961年生於日本大阪府，長谷川義史歷經平面設計工作後，現在是插畫家，作品以童書插畫與繪本為主。《阿玉奶奶的粥》獲得講談社出版文化賞繪本獎，《我吃拉麵的時候》獲得日本繪本賞、小學館兒童出版文化賞。主要作品有《生氣》、《尿床天神》、《歡迎光臨吃飽飽餐廳》、《電梯來了，請上樓》、《我要上去囉》、《好啦好啦》、《肚臍的洞洞》、《麵包店的小路》、《山田家的氣象報告》等。