媽媽最愛花花湊仔袋Cath Kidston　網店推復活節優惠低至4折

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英國品牌Cath Kidston的招牌復古花花手袋一向很受媽媽歡迎，相信很多媽媽對這個品牌都不會陌生。不過Cath Kidston正瀕陷入財困，並已委託破產管理人尋求賣盤，未知會否影響香港分店。

想購買Cath Kidston產品的人可以到香港分店或網店購買，網店正舉行復活節優惠，不少商品減價低至4折，部分減價童裝更有買4件額外65折的優惠。

根據外國傳媒報道，擁有英國品牌Cath Kidston的霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia），現正委託A&M為Cath Kidston並尋求買家。據了解，Cath Kidston於1993年成立，在全球有超過200間分店，香港亦有7個零售點。不過，Cath Kidston於過去兩個財政年度，累積虧損超過2,700萬英鎊。

（圖片：Cath Kidston Facebook ）

雖然Cath Kidston陷入財困，正瀕臨申請「管理令」邊緣，不過並不代表Cath Kidston會因此宣告破產。現時並未清楚會否影響香港分店業務，不過喜愛這個品牌的媽媽們可以透過香港實體店或網店購買Cath Kidston的商品，現時網店正舉行復活節優惠，不少商品減價低至4折，部分減價童裝更有買4件額外65折的優惠。

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網址：www.cathkidston.hk

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