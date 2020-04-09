【小一報名】音小真道公布小一報名及簡介會　將會改形式

由於受新型冠狀病毒疫情影響，兩間熱門直資及私立小學分別宣佈簡介會延期。國際基督教優質音樂中學暨小學報名日由今日(9日)起至5月9日於網上交表，而原定3月中舉行的三場小一答問大會將取消，改讓家長到其學網觀看短片。 香港華人基督教聯會真道書院小一申請截止遞交申請表日期為本月24日，而入學簡介會要延期至教育局宣佈復課日期後才可舉行，現時家長可到其校網瀏覽影片。

睇片了解學校

私立小學國際基督教優質音樂中學暨小學原定於2020年3月13日及20日於學校舉行三場小一答問大會，但由於新型冠狀病毒疫情的緣故，現未能如期舉行。學校今日宣佈2021-22年度最新小一入學申請安排，而為了讓家長了解學校的辦學理念及教育夢想，校網上載了「辦學理念」、「小一答問篇」、「小一申請程序」和「學校設備」，讓家長可按連結觀看。

報名延期至5月份

而小一入學申請將全面電子化，並於今至5月9日(六)完成小一入學申請手續，校將於5月29日(五 )或之前透過電郵通知家長面 試日期及時間等詳情 ，如屆時教育局宣佈於6月或之前復課，小一面試將於2020年6月 20 日(六)、6月27日(六)或7月18 日(六)舉行，否則面試日期將會順延至稍後公佈。

報名詳情：www.icqm.edu.hk

真道建議家長先上網睇片

直資小學香港華人基督教聯會真道書院宣佈2021-22年度基階一（小一）人學報名表已上載於校網內，截止遞交申請表的日期為本月24日，但因疫情關係，本年度入學簡介會將作特別安排，本年度學校將為每位成功申請者的家長預留1至2張入學簡介會入場券，家長不需於網上留位，但有關入學簡介會的詳情，學校需於復課後透過電郵方式通知家長，學校建議家長現時可先瀏覽校網發佈關於學校的錄影片段。

報名詳情 :www.logosacademy.edu.hk/tw