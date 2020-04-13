【餅印星二代】娛樂圈最似樣父子父女　除陳小春同兒子Jasper仲有

香港娛樂圈有不少可愛的星二代，有些星爸星媽會為星二代開設Insatgarm帳號，粉絲人數甚至比得上父母！早前Bob 林盛斌上載囝囝的照片，戲稱「如果唔係遺傳佢老豆，邊得嚟有咁靚仔吖」，不過比起兒子，Bob和大女的樣子更是「餅印一樣」！今次我們盤點5個娛樂圈餅印父女星二代。

1. Bob 林盛斌和大女林霏兒

Bob 林盛斌早前上載囝囝林道申的相片，聲稱「如果唔係遺傳佢老豆，邊得嚟有咁靚仔吖？細細佬大個咗肯定同爸爸一樣，係女人見到都想㗳嗰d！」，不過相比起囝囝，Bob和大女林霏兒更加是「餅印」一樣！

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2. 張繼聰 和 兒子張瞻

張繼聰曾經在Instagram上載了他年幼時和杜德偉（Alex）的合照對比兒子張瞻和Alex的合照，網民發現他兒時和張瞻亦十分相似，其實即使是現在，張繼聰和兒子張瞻依然樣貌如餅印！

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3.錢嘉樂 和 大女錢凱晴

近年娛樂圈最有名的餅印父女非錢嘉樂 和 大女錢凱晴莫屬！由錢凱晴出世開始，一直被外界拿來和爸爸錢嘉樂對比，網民紛紛表示二人樣貌簡直是超級相似，不是親生女兒都沒人相信！

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4.陳小春 和 兒子Jasper

陳小春和囝囝Jasper自從拍攝《爸爸去哪兒》後大受歡迎，其中一集Jasper穿起古裝扮「縣太爺」，樣子和陳小春飾演的韋小寶一模一樣，連應采兒亦經常說看著Jasper就像「每日同小鮮肉版老公談戀愛」。

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5.鄭嘉穎 和 兒子鄭承悅

陳凱琳和鄭嘉穎結婚後誕下囝囝鄭承悅（Rafael），鄭嘉穎更於Rafael生日當日上載自己同Rafa的側面照拼在一起的照片，只見二人樣貌非常相似，相信Rafael會越大越似爸爸！