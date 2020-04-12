【媽媽煲劇】4月韓劇必睇《The King：永遠的君主》　還有呢4套

因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），政府推行「限聚令」，限制市民不可以再公眾地方聚集，而學生則繼續停課。對於媽媽來說，每日要和孩子在家中「困獸鬥」，壓力不容忽視。留在家中最好的娛樂就非煲劇莫屬！踏入4月，不少全新劇集相繼推出，即睇4月份必追韓劇列表。

1.《The King：永遠的君主》

由金高銀和李敏鎬主演的劇集《The King：永遠的君主》將於4月17日開播，劇集還未播出已經收到高度關注，劇集講述以平行世界為背景，講述神族在人間釋放惡魔，而惡魔打開平行世界的大門。李敏鎬飾演的大韓帝國皇帝「李坤」將與金高恩飾演的刑警「鄭太乙」於兩個世界互相幫助對抗惡勢力。

+ 4 + 3 + 2

2.《法外搜查》

《法外搜查》於4 月 4 日首播，雖然討論度並不算很高，但劇集有五位主角，分別是熱血刑警「陳江浩」（車太鉉飾） 與收視率不振的電視製作人「姜武英」（李善彬飾）、花言巧語的傳銷王「卓源」（池承炫飾）、原本是解剖檢察官的喪禮指導師「李班碩」（鄭尚勳飾）與隱藏過去的核爆社長「鄭泰迪」（尹敬浩飾），皆是一些實力派，可看性極高。

+ 7 + 6 + 5

3.《人文教育101》

由《梨泰院class》中飾演「張根秀」一角的演員金東希主演，Netflix 原創劇《人文教育101》 將於4 月 29日首播。故事講述一名模範生為了賺錢而犯下重罪，因而導致朋友無意間被捲入懸疑事件。

4.《Born Again》

《Born Again》由張基龍與陳世妍、李洙赫主演，將於於4 月 20日播出。講述警察、情人、連續殺人犯，因為一場意外而紛紛結束了聲明，32年後的今天分別轉世成為檢察官、考古學講師、醫學大學的學生，這個跨越兩世的愛恨情仇發展的故事。

5.《契約友情》

《契約友情》改編自權娜度同名熱門網路漫畫，主要演員包含李新英、申承浩、金素慧。故事在敘述一位平凡的高中生朴燦洪，平常在學校存在感超極低，但卻在與校花林世允交往後，成為大家霸凌的對象，於是他決定與「鋼鐵俠」許敦赫簽訂友情契約。