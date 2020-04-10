【復活節假期】留家抗疫娛樂　小朋友必睇宮崎駿麥兜經典電影

受新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情影響，今年的復活節長假期大家也要留家度過。不過，即使安在家中，也有一連串好節目！Netflix新上架一系列的吉卜力工作室經典作品、本土經典《麥兜故事》於YouTube免費播放，均適合家長與子女一同觀看；《哈利波特》Harry Potter推出為兒童而設的網站，附一系列小遊戲、有聲書，寓學習於娛樂；NOW E亦推出娛樂推廣活動，提供超過 9,000小時的中西節目讓市民免費觀看！

《哈利波特》Harry Potter At Home網站

《哈利波特》作者羅琳日前在Twitter宣佈，抗疫期間推出為兒童而設的網站 ”Harry Potter At Home”，內有《哈利波特：神秘的魔法石》有聲書，備有英、法、德、日等語言選擇，另外亦設拼圖小遊戲、影片、小測驗等。

《麥兜故事》YouTube免費睇

本土經典《麥兜故事》由即日至30日免費在YouTube播放，家長可以在家與孩子一同重溫麥兜尋找夢想的旅程！

Netflix 必睇宮崎駿經典

串流娛樂平台Netflix不時製作親子節目，如得獎原創電影《克勞斯：聖誕節的秘密》。近日更有21 部吉卜力工作室的經典作品上架，包括《千與千尋》、《天空之城》、《魔女宅急便》和《龍貓》等。父母在重溫電影時，更可與子女分享宮崎駿經典。

適合所有年齡觀眾節目：

適合 7 歲以上觀眾：

另外平台亦推出了一系列「家長控制」功能更新， 讓家長更輕易地為孩子設置網上娛樂設定。

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Now E 限時中西節目

電訊盈科旗下的點播影視服務《Now E》宣布，推出「抗疫在家、娛樂一家」免費娛樂推廣活動，由即日起至6月8日，免費提供超過 9,000 小時的串流影片內容，包括新聞、綜藝娛樂、中西電影、劇集及體育內容。只需下載《Now E》應用程式，以優惠碼“NowFree”換領即可。