【肺炎停課】復課全港日需一百萬個口罩　教協：政府資助作用不大

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，近日新增個案更不斷上升，本港學校由農年新年假期後開始停課，經過多次延後，直到現在確實復課日期仍是未知之數，不過即使稍後疫情有所緩和，學校的防疫物資是否能應付復課所需？又如何追趕落後進度？這兩大難題勢必定最令家長及老師關注！攝影：李紫銘

教協：政府資助買不了多少個口罩

教協就復課問題進行問卷調查，於兩日內已經收到逾4,000個回覆，當中更有174名為校長或副校，可見數字有一定參考價值。結果反映教育界人士意見一致，逾四成(41.2%)認為連續28日內本港無確診個案才復課是較安全做法，不過復課首當其衝的問題便是防疫物資需求龐大，取是次調查平均值，小學每日要280個成人口罩1009個兒童口罩；幼稚園每日則需68個成人口罩416個兒童口罩。

教協副會長葉建源議員更在記者會表示，若中小幼一併復課，每日便需約一百萬個口罩。教協會長馮偉華博士補充:「政府的資助作用不大，一來口罩價格昂貴，買不了多少，二來是根本有錢買不到，貨源十分短缺！」而調查顯示有34.5%業界人士認為，復課最少要有二個月或以上口罩儲備，相信是一大挑戰，希望政府為復課物資提供實在的援助。

校本彈性處理考試及課程進度

由於復課日期難以預料，因此考試安排及課程進度如何追趕是另一挑戰。教協副會長田方澤老師表示，校方可調整考評內容及範圍，甚至延期或與來年考試合併作一個「大考」也是一個可行做法。對小學課程進度一事，教協理事黃慕儀老師指，網上教學不能100%取代傳統授課，最主要是同學失去在學校環境下的社交和專注訓練，知識方面則可以來年檢視同學程度調整課程，慢慢追回進度。

贊成分階段復課 跨境生則考慮內地情況

假設疫情回穩及物資充足，教育界人士仍認為要分階段復課，按年齡來劃分次序皆因高年級同學更能遵守防疫習慣，同時亦有小學認為復課後可改為半日上課，回避午膳風險。

而跨境學生方面，由於學生居住地疫情與本港有異，假設本港情況允許安全復課，但內地疫情未受控的話，有接近6成校內有跨境學生的受訪者認為，屆時應照常復課，但跨境生則繼續停課。

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