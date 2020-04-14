【小一報名】港同優才6月開始接受報名　今日可登記網上簡介會

新冠肺炎疫情持續，政府早前表示無限期停課，連帶直資及私立小學小一報名、簡介會及面試也相繼延遲。港大同學會小學在其校網宣佈網上報名日期由6月1日起，面試仍舊分3輪，首階段面試日期延至為9月舉行。位於柴灣的港大同學會小學是家長喜愛的熱門小學之一，每年將提供120個小一學額，往年逾6,367份小一入學申請，逾50多人爭一個學額，競爭激烈。 同樣競爭激烈的直資小學優才(楊殷有娣)書院小學部將於今日起至29日可於校網登記參加小一入學網上直播簡介會，報名日期將於6月8日在網上接受申請。

港同申請表可網上申請或親身遞交

2021-22年的小一入學申請會分成網上親身遞交兩個方法，網上報及日期是2020年6月1日上午9時正至6月13日，家長於學校網站填寫「入學報名表」及上載所需文件及繳交報名費即可。親身遞交報名表日期為2020 年 6 月 8 日上午 9 時正 至 6 月 13 日，家長或家人可於辦公時間前往學校把所需文件及報名支票投進學校門口保安亭的收集箱內即可，校務處會於5個工作天內致電確實收妥報名表格。學校表示除申請所需的文件外，不接受其他附加資料。

港大同學會小學校長黃桂玲。（黃寶瑩攝）

三個階段面試 需見父母

另外，學校將於8月14日公布第一階段入學面試通知信，家長可於校網的報名系統查閱申請人的「面試通知信」。 而面試亦一如以往分成三個階段，第一階段入學面試日期 2020 年 9 月 11 -13日，安排考生以小組形式與老師會面。當中會有百分之十五的考生獲邀請參加第二階段入學面試，第二階段入學面試日期 2020 年 9月29日至 10月16日舉行，安排考生以小組形式與校長、副校長或主任會面。當中約百分之三十的考生可參加第三階段面試，日期為2020年10月28日至11月20日，由 1-2 位家長陪同考生，與校長或副校長會面。而最終取錄名單於 2020 年 11 月下旬公布。

第一及第二輪面試內容

面試內容多元化

而學校公布小一入學面試內容，主要透過小組遊戲及個人面談進行，從而觀察孩子的 行為、社交表現、理解及表達能力。當中包括內容包括認讀中、英文基本字詞；考核數學基本概念，包括數數、加減、推理、生活常識問答；根據故事及老師的指示進行互動遊戲及分享所閱讀過的書籍內容等。

簡介會或要取消

每年大約在4至5月份，港大同學會小學也會舉辦嘉年華內容包括攤位遊戲、校園導賞、義賣籌款及「快閃」表演，及4場簡介會，吸引大批家長報名參加。而學校職員表示現時因疫情關係，未能安排如往年般的大型簡介會，至於是否改成上載短片到校網讓家長瀏覽，詳細暫時未有公佈，請家長留意校網。同樣競爭激烈的直資小學優才(楊殷有娣)書院將於今日起至29日可於校網登記參加小一入學網上直播簡介會，報名日期將於6月8日在網上接受申請。

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優才今日登記簡介會

另一間直資小學優才(楊殷有娣)書院將於今日(14日)起至29日下午5時，登入學校網頁登記參加小一入學網上直播簡介會。直播簡介會將於2020年6月6日(星期六)，分兩個時段09:30-11:30及13:30-15:30舉行，各場次的名額以先到先得機制分配舉行。而網上入學申請及上載有關文件由6月8日至30日。

分三輪面試 家長需上堂

優才(楊殷有娣)書院第一階段面見由8月15日起，分四日進行；第二階段面見將於明年2月舉行。過往第一次面試為小朋友面試，分小組和個人面試，第二輪面試需接見家長及小朋友，第二輪面試後會公布優先備取生名單，家長會獲邀參加多元資優生家長課程，每月一堂，共9堂。所有優先備取生均可進入第三輪面試，只接見學生。