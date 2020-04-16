【新冠肺炎】口罩戴得多引致咽喉不適及出濕瘡　中醫教應對好方法

新冠肺炎疫情持續，戴口罩已經成為我們出門的日常習慣，以減少飛沬傳播的病菌感染。不過，亦因為戴口罩而引伸出不少問題，註冊中醫師李國手表示最常見因為戴口罩而衍生的問題是咽喉不適及出濕瘡，而咽喉不適又會令人懷疑自己是否中招新冠肺炎，故此他特別推介兩款湯水及一款可以含在口腔的中藥材，以紓緩因戴口罩引起的不適症狀。

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由坊間對於新冠肺炎的湯方很多，李醫師今次針對另一個近日很多人查詢的問題，他說：「春分前後是傳統中醫學感冒高發期，天氣陰晴不定，氣溫寒熱無常，加上現時我們一個口罩由朝帶到晚，喉嚨一有不適，就會很易懷疑自己是否中招，影響心情，所以介紹以下湯水給大家，可舒緩經常帶口罩的咽喉不適。」

點圖即看針對咽喉不適湯水

另外，由於香港氣候潮濕，霉菌快速滋生，李醫師表示人體的濕毒都會快速影響我們的皮膚，他說：「加上現時需要經常佩戴口罩，所以很容易形成口罩瘡及口罩濕疹。」

點圖即看針對袪濕毒湯水

含甘草解百毒

李醫師特別建議大家可以使用甘草紓緩咽喉不適，他表示甘草解百毒，冑益氣補中，清熱解毒，祛痰止咳，緩急止痛功放，而且老少皆宜，孕婦也可便用。他說：「使用方法很簡單，每次只要一少片甘草，用熱水沖洗乾淨，放入口中含至無味即可。」