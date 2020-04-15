天台露營家中打牌　蔡少芬Bob李璨琛子女疫情下另類「放電」活動

受到疫情影響，小朋友無法外出「放電」，經常困在家中非常沉悶！蔡少芬和張晉就選擇一家人在天台露營，即使無法外出旅行，亦可以一家人感受露營的感覺！除了蔡少芬，亦有其他星媽星爸發揮創意，讓小朋友在家「放電」。

1.蔡少芬一家

張晉在微博分享了兩張照片，留言：「天台露營，晚安。」照片中可見張晉和蔡少芬一家五口在天台帳篷裏，模仿露營的感覺。不過，普通人家中未必有如此大個空間呢！

2.Bob 林盛斌 3名女兒

Bob 林盛斌 一家六口，4個小朋友留在家中這麼久，只能夠發揮創意解悶！Bob的3名大女兒為了打發時間，就決定要打麻將！當然，除了打麻將，bob的女兒還選擇用聽故仔來打發時間。

3.Coffee 囝囝翟伯伯

Coffee 囝囝翟伯伯就選擇和媽媽一起做運動，除了在Coffee拍攝瑜伽教學影片時「亂入」，還在家中踩單車。

4.李璨琛 囡囡 Lucy

肥嘟嘟的Lucy 則在家中玩起煮飯仔，只見Lucy穿上廚師的服裝，拿起玩具刀更是有模有樣！

+ 9 + 8 + 7

5.黎姿

黎姿和女兒則選擇外出郊遊，走到空曠的地方出吸新鮮空氣。黎姿亦提醒大家，即使郊外地方不算多人，都要記得戴口罩。除了外出，黎姿亦和家人一起在家中泡腳和搓湯圓。