【媽媽購物】網購容易變「妄購」　投委會教你三大精明網購小貼士

受到疫情影響，很多人都傾向多留在家中，即使足不出戶在家避疫，香港人仍可以在網上購買一切所需用品，不論是食品、家庭日用品，服裝或電器都一應俱全，購買過程亦非常簡單快捷。不過，投委會早前一項調查發現，香港人容易進行衝動及不必要的網上消費，接近六成受訪者更表示網購容易導致不必要的花費。

投資者及理財教育委員會（投委會）早前一項網上購物調查發現，香港人容易進行衝動及不必要的網上消費。在500名受訪網購族之中，超過三分之二表示網購容易引發衝動消費，接近六成更表示網購容易導致不必要的花費，甚至有近兩成受訪者表示他們曾因網購而無力清還信用卡欠賬。

（圖片：photoac）

投委會建議大家參考以下的三大精明網購貼士，避免過度消費：

1.訂立購物清單

網上購物平台應有盡有，不妨先列出購物清單及預算金額，再於網上比較相關產品的價錢及功能。按預算及物品購買，有助阻止自己過度消費之餘，謹記「應使得使」的原則，不要超出自己的預算。

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2.避免一時衝動而購物

見到心頭好時，稍稍延遲你的購買決定，不論是延遲兩小時或兩天，也可以讓你冷靜下來，避免作出草率決定。切記不要化悲憤為購買力，因為當你感到不快或沮喪時，會較容易說服自己購買一些潮流電玩或漂亮衣服，從而令自己開心一點或感覺好一些。不要以「安慰自己」為藉口，胡亂買下不必要的東西。

3.留意消費者的「用後感」分享

留意網店是否一個有信譽的賣家，一些不良商店會透過不同方法「出蠱惑」，例如將產品圖片「P圖」再放上網站，或邀請網絡打手為公司作宣傳等等，以建立良好品牌形象及增強買家購物慾。多參考其他消費者的「用後感」分享，或透過網上留言釐清相關產品的真偽及評估其功能，以防中伏。

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除了以上三項精明網購貼士，投委會亦設有「收支管家」流動應用程式，讓大家輕鬆計劃及管理個人收支，用家可以制定每月預算，記錄必要的家居開支（例如水、電、煤、保險等支出），以及非經常性的花費。