古巨基教洗手氹得兒子卡卡笑　原來大人做這些事最易引BB發笑

古巨基早前宣布做爸爸，日前就在Instagram「曬B」，大曬囝囝的得意笑容，融化一眾網民。倫敦大學發展心理學家Caspar Addyman發現，新生男嬰原來比女嬰更愛笑，BB在2個月大的時候就已經懂得用微笑來回報父母呢！

古巨基日前在IG上載了仔仔的影片，他對着Kuson說「洗手洗手洗手」，Kuson就不斷格格地笑，網民大呼可愛！原來BB的笑容是回報大人的方式，真的令人心甜呢！

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在 Instagram 查看這則貼文 古巨基 Leo Ku（@leoku）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 上午 12:07 張貼

研究人員Addyman花了4年時間，調查全球數千個家庭，發現9成BB在2個月左右便學會微笑，而3個月左右便懂得大笑，亦有些BB在出生後3星期已會笑。而他們的笑容是因為學會一個新本領，又或是在大人的幫助下完成了想做的事，便報以笑容來鼓勵大人繼續這樣做。他指出，BB在2歲之前都會一邊笑，一邊學會重要的技能。

男寶寶更愛笑

Addyman發現，BB的笑容不會偏向爸爸或媽媽，但據統計男寶寶比女寶寶更愛笑，前者每天平均笑50次，後者則為37次。

大人做甚麼才能逗寶寶笑呢？Addyman認為大人做甚麼都不重要，做了傻乎乎的事也可以，BB得到了關注和陪伴，才是讓他們感到快樂的主因。不過，他指出大人的撫摸最能令BB發笑，父母可以嘗試為BB搔癢或是沖涼。

Peekaboo為甚麼能令BB開心？

BB都愛玩Peekaboo，每次都能令他們哈哈大笑。原來是因為BB還小時，沒有時間的觀念，因此父母走了後又再次出現，都會令他們十分驚喜。而當大人不見了，他們又會期待他們再回來。

另外，BB的感觀正在發展，所以當大人搖動樂器發出聲響，又或是把房間的燈又開又關，他們也會感到很興奮。