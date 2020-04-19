【免費遊戲】香港紅十字會推出遊戲集　紓緩孩子在家抗疫負面情緒

新冠肺炎（COVID-19）由1月爆發至今，小朋友在家抗疫3個月，很多父母都大呻「玩到冇嘢好玩」。香港紅十字會近日在網上推出免費的遊戲合集，遊戲均由心理學家參與設計，期望增加父母和孩子之間的優質親子時間，又能學習到一些防疫知識，家長亦得到社會支援的資訊。

香港紅十字會網頁截圖

香港紅十字會推出的遊戲合集包含至少6個小遊戲，適合12歲以下的小朋友獨立遊玩，又或是和家人一起玩。香港紅十字會臨床心理學家暨心理支援服務主管張依勵博士（Eliza）指出，在抗疫期間，得知家長面對不少壓力，除了張羅防疫物資，又有經濟壓力，在家長時間面對小朋友，長時間的相處也許產少不少磨擦。

Eliza聽過有家長表示，這段期間小朋友感到煩躁不安，也有焦慮、專注力下降、易發脾氣或過分黏人的情緒反應。「這些反應都是可理解的。」她說，而這本遊戲冊希望為一家大小增加優質的親子時間，在玩樂的時間也可以趁機和小朋友溝通，讓小朋友知道有需要時可尋求家人傾訴，也學會關心家人，促進一家人的互動。

Eliza說，團隊挑選的遊戲包含動態和靜態的活動，也有獨立和團體進行的遊戲，而且只需簡單物資就能玩到，家長也不需故意購買或尋找物資。遊戲均有簡單的遊玩說明，但也歡迎大家發揮想像力自由遊玩。而且，遊戲也含有防疫和心理健康的元素，希望參加者在玩樂之中亦有得益。

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此外，香港紅十字會自一月初援助弱勢社群抗疫，現發出緊急呼籲，希望大眾市民慷慨捐款，令我們可以累計幫助100,000名本港受疫情影響的弱勢群組，如育有兒童的低收入家庭及無家者等，得到個人或家居防疫用品、心理支援及健康教育等服務，助他們渡過逆境。

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