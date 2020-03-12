【停課】小四至小六免費中英數常教材　學古文分數英文動詞

因應近日疫情，政府宣布全港中、小學及幼稚園繼續停課至4月20日分階段復課。不過停課不代表要停學，今次記者為大家整合高小（9－12歲／小四至小六）程度的免費學習教材，讓家長安排孩子停課期間繼續學習。

全科

新雅文化

新雅文化精選了不同科目的圖書、補充練習上載到網上供家長免費下載，學習資源會每星期更新，內容涵蓋中、英、數、常及趣味遊戲。當中9－12歲初小全科練習已經上載到第四星期，家長可以下載。

牛津大學出版社

牛津大學出版社及啟思出版社近期免費提供了大量電子學習資源，當中小學資源有中、英、數、普通話。

Education.com

適合幼稚園至初小，但亦有高小程度的資源。生動有趣、好玩。可付費subscribe 、亦可不付費試用。部分資源是不收費的。

資源包括英文、拼音、數學甚至打字訓練、中文、日語等等。有訓練紙、lesson plan、online game 。online game 節奏可以頗快，如果小朋友對該課題未有一定認識，有時會有難度的。建議家長可先讓小朋友做訓練紙，能力鞏固後，再玩online game。

香港教育城

香港教育城現在可以免費申請公眾帳戶，其教學資源更適合本港學童程度，內容涵蓋中文的語文、古文及閱讀理解，亦有英文、看數理、常識、通識科目。

WLTS

「促進學習評估資源庫 網上學與教支援」網頁由教育局設立，提供小學至初中的中、英、數三科課程內的「基本能力」資源。中、英兩科再分成「讀」、「寫」、「聽」、「講」四部分。

+ 42 + 41 + 40

中文

時事學中文（APP－iOS、Android）

免費手機應用程式「時事學中文」提供初階到高階的時事閱讀篇章和趣味評估練習。雖然篇章是2016年的文章，但學生仍能學到當中的詞彙和語文知識，練習閱讀理解。程式能以廣東話朗讀篇章，也能圈出生字，程式內學習讀音和筆順。另外，評估的題目也相當多元化，除了字詞理解，也有聆聽和說話題目，全面訓練學生聽說讀寫。文章和評估皆可列印，平日溫習或默書也能應用得到。

認字識詞（APP－iOS、Android）

《小學學習字詞表》是依據香港教育局編訂的《香港小學學習字詞表》及《常用字字形表》所開發的手機學習應用程式。當中收錄了《常用字字形表》中共4762個中文漢字，可用部首或直接輸入漢字搜尋，顯示搜尋字的筆順動畫、倉頡碼、普通話拼音、粵語拼音、異體字、簡單英文解釋及其相關詞語，更有下載工作紙功能，自己製作字組工作紙。

+ 20 + 19 + 18

英文

My English Printable Worksheets

網站提供最常見的英文生字、介詞、主動被動語句等工作紙資源，亦有Flashcards及Pictionary等小遊戲讓小朋友從遊戲中鞏固英語能力。

IXL

有美國及英國版，較學術的數學及英文訓練。適合小學、特別是高小或以上的學生。網站亦有中學程度的資源。

加分減分制，答對了加3-4分，錯了一題可以減10分。如連續錯，小朋友可能需鼓勵才完成。少許殘酷但絕對可以訓練小朋友自己核對答案的習慣。100分便完成一個單元。如一次未能完成整個單元，建議開始前給小朋友一個指定分數，要求他達到便可。如無錯便很快完成，但錯了便需花長些時間，通常便令小朋友盡量小心謹慎，不希望犯錯了。可付費subscribe，亦可不付費試用。

Progressive phonics

此網站提供的Phonics繪本是由一個英美混血的作者製作，作為孩子對拼音的入門是很好的選擇。繪本分了初、中、高級3個程度，共十多本免費的Phonics圖書。每本圖書也有交代內文提及的學習內容，說明會學什麼字詞，更有指引教家長如何引導小朋友閱讀和學習。

Reading bear

此網站能提供真人發聲的學習資源，有過百段影片和小測，讓孩子能完整地學習拼音，也能幫助原本不懂Phonics的父母作為輔助教材。同一段影片亦有多個選擇，可以慢速了解拼音如何組成詞語的發音，也可以選擇只讀字，或是只讀例句等，方便家長製訂教學計劃。另外，家長可以作免費登記，記錄孩子的學習進度。

+ 23 + 22 + 21

數學

Krazydad

Krazydad提供大量迷宮、數獨、拼圖等挑戰，分別有初級(適合4-6歲)、中級(適合6-8歲)、中高級(適合7-9歲)、高級(適合9-12歲)、到極端難度(12歲以上)的題目，可以讓小朋友在挑戰同時訓練邏輯思考。

worksheetworks

網站提供數學、地理、推理等不同範疇的工作紙，適合小學生學習。其中數學科的工作紙選擇非常多。

+ 9 + 8 + 7

美勞

ABC Kids

由本地資深教育工作者Miss Duscha推介，由澳洲ABC Kids平台製作的網頁，提供不少卡通人物為主題的工作紙，部分也是小朋友十分熟悉，例如Peppa Pig、湯馬仕小火車、Noddy等等，內容包含趣味小手工、填色和小遊戲。

How to make origami（APP－iOS版／Android版 ）

這個APP很適合親子之間消磨時間，提供的摺紙類別也很多，家長可以根據小朋友的興趣，和他們一起跟着動畫學摺紙。每個步驟也有動畫教授，也可以無限次重複查看，不用擔心摺不來！

Canon Creative Park

精選一系列美工及學習素材讓爸爸媽媽免費下載，教材不但有趣味亦有教育性，小朋友可以發揮創意。學習素材按照年齡劃分，爸爸媽媽可以按照小朋友年齡層選擇適合素材。

All About Coloring

除了補充練習，小朋友亦可以從輕鬆一點的角度學習。這個網站提供圖畫範本供大家印出來填顏色，適合0至13歲小朋友，網站更有以連連看、數字、英文等等作主題的教材。

Mrprintables

這個網站提供簡單小手工素材，小朋友可以將素材列印，然後剪下載按指示粘貼。