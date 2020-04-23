【小一派位】派位結果改形式速遞予家長　叩門暫未知交表面試方式

受新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，教育局宣布升原定6月6日公布結果的小一統一派位，將會更會發布形成，把印有統一派位結果的《小一註冊證》，在6月3及4日透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。

不用前往統一派位中心

教育局發言人今日（23日）表示，因應2019冠狀病毒病的最新發展，為盡量減少社交接觸以阻止病毒在社區擴散，本年度的小一統一派位結果會透過郵遞方式通知家長，家長無須親身前往「統一派位中心」領取派位結果。

6月3及6月4日正式派發

教育局會於6月3至4日將印有統一派位結果的《小一註冊證》，透過香港郵政的『本地郵政速遞』以上門形式派遞給家長。如香港郵政人員派遞時無人收件，會留下《領取郵件通知卡》，以便家長於下一個工作天下午或之後到指定的郵政局領取上述郵件。

倘若家長在6月5日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的《領取郵件通知卡》，家長可於6月6日至7日到指定的『領取中心』取回《小一註冊證》。教育局會於4月24日致函家長，通知有關安排的詳情。

暫未知叩門情況

以往傳統做法，派位不理想的家長，隨即會展開連串的「叩門」行動。不少家長派位當日會馬上撲去心儀學校，有的只接受1-1-1（即在自行、統一派位甲、乙均放在首位）的申請者，不過改為速遞形式放榜，預計叩門形式也會受影響，大家要密切留意心儀學校通告。

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