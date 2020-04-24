【午餐食譜】 在家還原茶記5款碟頭飯 兒子吃清光 ｜Mama Choice

自從學校停課、遊樂場圖書館運動場等全封閉後，兒子已經甚少出門，再加上食肆限聚令延長，枱與枱之維持1.5米距離，連帶小朋友出外進餐的意欲也減少。兒子開始跟我說，很想吃茶餐廳的午餐飯，其實我又何嘗不懷念茶餐廳的ABCD餐，所以今次決定在家還原製作5款常見茶記碟頭粉麵飯，滿足一家人味覺。 攝影：許珞珩

午餐A：栗米肉粒飯

要數小朋友必選碟頭飯系列之一，栗米肉粒飯不是第一也是第二。但由於豬肉價格上升厲害，所以我改了用雞肉，也因為在網上購買了不少冰鮮食材，所以順便清一清冰箱，一舉兩得，大家也可以加入自己喜歡的肉類。

按圖即看做法：

+ 29 + 28 + 27

午餐Ｂ：星洲炒米

我真的很想吃茶餐廳的星洲炒米，其實過往只要是帶著兒子一起去茶餐廳的話，也甚少叫星米，因為小孩子怕不吃辣，但如果換了在家中自製，就可以選擇用不辣的咖哩粉，因應個人口味調較辣度。

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+ 27 + 26 + 25

午餐Ｃ：白汁吞拿魚螺絲粉

這個又是小朋友很喜歡的茶餐，但如果平時在外面食會覺得螺絲粉太多，肉類與蔬菜不夠，在家自製就可以加入充足的份量，亦因為兒子不喜歡吃紅蘿蔔，所以我就趁機將紅蘿蔔切成碎粒，混入白汁吞拿魚中，讓他不知不覺吃了很多紅蘿蔔。

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+ 27 + 26 + 25

午餐Ｄ：煎蛋免治牛肉飯

這款飯絕對是茶餐廳快餐店的鎮店之選，酸酸甜甜的免牛茄汁，加上吃之前壓爛荷包蛋的蛋黃漿，之後拌著白飯吃，真是一代傳一代的經典美食。而在家製作時，我會加入切粒的紅蘿蔔及洋蔥，免治牛肉也會較外面食的份量多，補充兒子的飲食均衡。

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+ 21 + 20 + 19

午餐Ｅ：咖哩雞扒飯

茶餐廳美食又怎可以少得咖哩，其實最懷念當然是咖哩牛腩飯，但要製作出入味鬆軟的牛腩不但需時，工序亦較多，方便起見，我改用雞扒，兒子說更喜歡，因為原來牛腩對他來說有點難咬。而因為兒子較喜歡日式咖哩汁，所以我選用日本咖哩磚，並加入了蘋果增甜味，大家可以隨個人口味選用咖哩材料。

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