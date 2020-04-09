【早餐食譜】 1塊麵包5分鐘　做出5天不同款式早餐｜Mama Choice

學校停課已經兩個月有多，先不說想帶小朋友出外吃個早餐，為了節省用口罩，連出門去麵包店買麵包也不容易，天天要想出不同款式的早午晚餐，真的絞盡腦汁。今次我嘗試每日用一塊麵包配搭不同食材，並安排在5分鐘時間內完成，結果成功在5天製作出5款不同口味、兒子又喜歡的麵包早餐，適合想方便快捷的家長們。 攝影：許珞珩

第一款：雲朵蛋麵包

近年十分流行將雞蛋做成一片片雲狀，名為雲朵，賣相又好看，味道充滿新鮮感。

按圖即看做法：

+ 5 + 4 + 3

第二款：火腿芝士飛碟

兒子最喜歡看到流心芝士爆出來，內軟外脆的麵包及芝士，絕對食過返尋味。

按圖即看做法：

+ 7 + 6 + 5

第三款：西多士

西多士是香港地道茶餐廳人氣美食，大人小朋友都喜歡，自從氣炸鍋普及之後，西多士已成功入屋，足不出戶也可以自己製作，簡單又方便。

按圖即看做法：

+ 11 + 10 + 9

第四款：田園Pizza

由於兒子不喜歡吃黃椒，但如果利用這個做法，無論是加甚麼他平日不愛吃的蔬菜，他也會全部吃完，是讓兒子的吃菜神器。

按圖即看做法：

+ 3 + 2

第五款：彩虹棉花糖多士

一想到星期五不如製作一款非常開心的早餐，烤焗過的棉花糖就像熱了的雪糕，利用彩虹棉花糖顏色與口感也甚得小朋友喜愛，但或者家長會覺得太甜，所以一份已經可以２－３人吃。

按圖即看做法：