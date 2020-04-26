【親子教養】男女大不同 家長教仔六大秘訣｜博士媽媽

教養孩子能否以一本天書走天涯？這當然是不可能，特別男女大不同，教養男孩子和教養女孩子均有所不同，當中教男孩子，家長更有須知事項。

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(一)讓他清楚家長的底線

男孩子一般較女孩子衝動，要讓他們知道你的底線，包括什麼事可做、什麼事不可做，以免兒子玩到失分寸，也需提醒他們要顧及別人的感受，需有適當的自我控制，但家長又必須拿揑得好，若過份約束男孩，也會阻礙其成長，畢竟男孩子亦須有勇氣去嘗試，需具備一定的冒險精神。

(二)需有責任感

許多男孩子不愛做家務，這與他們在家中是否有份參與有關。趁著現在停課，孩子經常留在家中，家長可以讓男孩子也分擔一些簡單家務，讓他們明白每一個家庭成員需負擔不同的責任，家務不一定是女孩子負責的，應從小訓練男孩子的責任感。

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(三)讓男孩知道有輸的時候

不少男孩子天生愛逞強，也十分重視公平性，若過份看重得失，拿得起放不底，人生就會充滿抑鬱。家長可以要讓男孩子明白，凡事有嬴也有輸，別過份執著輸贏，多從正向方面思考。

(四)尊重女性

家長必須讓男孩子從小明白，男女的性別差異，例如他們和女孩子玩耍時，要注意禮貌，如不能像和男孩玩耍般打來打去，而男女性格及生理結構上均有不同，要讓男孩子從小學會尊重女性。

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(五)從小培養同理心

男孩子往往沒有女孩子那麼細心，或許有時候太粗心大意，有時候言語上傷害到別人而不自知，加上女孩心智上較男孩早熟，所以家長教男孩子時，必須提他們要有同理心、要多顧及別人的感受，讓男孩成為一個懂得關顧別人感受的人。

(六)學習表達情緒

傳統對男女孩的性格定型影響甚深，如以往的「男子流血不流淚」、「男子有淚不輕彈」等這類錯誤灌以男性的緊箍咒，往往嚴重阻礙男性表達個人情緒，例如不開心不肯向別人透露、以為是弱者表現等。由於不少男性愛將個人感受收埋，家長應多鼓勵男孩子勇於表達個人感受，不要再受傳統枷鎖影響。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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