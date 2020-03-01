【停課】孩子不專心或是求救警號　六個方法「急救」｜博士媽媽

新型肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，疫情未有停止，教育局最近公佈中小學及幼稚園最早於4月20日、復活節假期才復課。自新年前開始放農曆假期，小朋友本來開心迎接新年假期，變成返學無期，有不少孩子也無所適從。當家長發現子女開始無法專心，可能是孩子的求救警號，家長必須把握黃金時間深入了解，協助孩子調節。

(一)協助重編時間表

今年農曆新年後，全港大中小幼學生也停課，小朋友本來是開心迎新年，結果卻是復課無期，原本編排的時間表，也被停課搞亂了，即使小朋友也會感到壓力，甚至因面無所適從，甚至無法專心做功課，家長若發現這情況，應協助孩子重新編排一個時間表。

(二)網上學習時間設限

不少小朋友平時上網都是打機或瀏覽資訊等娛樂，但自從停課，許多學校均推出網上教材及網上課堂，這些網上功能改變，或會令部分孩子感不快樂，較年幼的小朋友或許不習慣以網上形式學習。家長應協助孩子在特定時間上網學習，並設定一定時限，以免孩子一日花太多時間上網。

(三)深入了解孩子跟不上進度原因

全時間在家中學習期間，對孩子來說是很大挑戰，因他們可能因跟不上進度而無法專心、亦可能因沒有老師面授而不習慣等。當家長發現孩子追不上進度，切勿責怪，應嘗試了解原因，然後對症下藥。同時，家長應體諒孩子於在學家學習的難處。

(四)了解孩子身體狀況

沒有定期的返學放學日子，孩子自律非常重要，加上長期困在家中，甚少外出，孩子心情或有所影響，甚至情緒低落。若遇上上述情況，家長應了解孩子是否有充足睡覺及會否有其他身體不適。

(五)營造合適學習環境

許多家長投訴孩子留在家做功課效率奇低，一份抄寫功課有時做到凌晨、半夜，效率奇低。家長應明白家中的誘惑較學校多，孩子很易分心，包括電視機及上網等娛樂、兄弟姊妹齊齊停課可一起玩耍等誘惑，家長應盡量營造一個適合的學習環境，切勿一邊教小朋友功課、一邊在旁打機或上面書等。

(六)設小休時間

每個人均無法長時間集中精神專注學習，一般也需設有小休時間。如小朋友平常上課時間表中，會設小息、午膳、茶點時間，即使孩子在家中學習，孩子也同樣需要小休時間，家長謹記讓孩子適時休息。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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