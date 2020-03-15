【親子教養】 避疫留家 孩子情緒爆發 5招助紓緩｜博士媽媽

冠狀病毒肺炎肆虐，全港學生因而停課至最快四月尾，家長均盡量避免帶小朋友到人多擠逼的地方。可是，長期戴口罩及留在家中，小朋友也有可能產生負面情緒，有時候甚至情緒失控。今次和大家分享幾個助紓緩孩子情緒的方法。

(PhotoAC 圖片)

(一)突然變𤷪（音：炆）薑 別以打罵解決

疫情嚴竣，許多家長讓孩子外出時均會十分小心，做足防疫準備，包括戴口罩、吃飯前要洗手夠20秒、觸碰物件後需用搓手液等，對於成人來說或許也未必適應，對孩子來說，或許更加覺得很煩瑣，有些平時很乖巧的孩子或許也會火山爆發，變得暴躁、易怒，家長切勿以打罵來制止他們的情緒，我們可嘗試以三步曲處理孩子情緒，先讓孩子發洩一會，然後待他冷靜下來時，再了解原因;若孩子是說因為口罩太焗所以𤷪薑，家長可表示認同，再安撫其情緒。

(二)嘗試從孩子角度出發

有些家長分享，孩子最近突然一秒變暴龍，不願意溝通。或許家長也應想想，自己會否向要求孩子作出過多命令，孩子表面千依百順時，不代表他開心或願意去做有關命令，只是一直忍耐，當忍無可忍時，家長才看到這孩子情緒大爆發。我們可多從孩子角度設想，顧及他們的感受。

(三)家長要有成年人的氣量

發脾氣時候所說的話，一定很難聽，成年人會如此，小朋友也會如此，故當家長聽到孩子發脾氣的話，覺得很難聽時，嘗試用回成年人應有的氣量看待孩子，別生氣孩子。待孩子冷靜下來時，才跟他們分享感受，提醒孩子說話如像一把刀，說得太重會傷害到別人。

(四)切忌模稜兩可態度

除了平常馴如小白兔的小朋友之外，也有些小朋友平常特別愛扭計，現在經常留在家後，更加變本加厲，小則哭過不停、尖叫，大則失控掉東西，若有此情況，家長切忌以模稜兩可態度處理，例如小朋友扭計要求買玩具，當家長拒絕就範時，千萬別露出「唔好意思」或猶豫不決的表情，這樣只會令孩子情緒更加失控。家長可用肯定的語氣告訴孩子「不可以」這訊息，以打消孩子有無謂幻想，當孩子知道聽到這句話是扭計都沒用，他們也會慢慢收起情緒。

(五)保持運動

當新冠病毒蔓延至全球，大人細路的戶外活動減少，長期屈在家中也很易產生負面情緒，家長可在做好防疫措施下，帶孩子到少人的地方鬆一鬆，無論在室外或室內也好，每天堅持做運動，以保持身心健康，亦能紓緩情緒。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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