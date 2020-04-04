【教養】不想孩子在壓力下學分享　尊重他的成長時間表｜失敗媽媽

陳皮自小已是吃貨，無厭奶期、六個月BLW後愛吃得很。 對他來說，自己的玩具要分享沒關係，甚至很多時候也大方送給朋友。 但要把自己愛吃的食物分享開去，除非飽到吃不下了，否則難過登天，連他最愛的媽媽也「冇情講」。

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長輩自小已愛在他面前經常取笑他這樣是「小氣」和「唔乖」。又經常對他碎碎念「一定要孝順一定要有禮貌」，所以「不能不分享呀」。

我卻不以為然，也從來不說這些話，如果問了他是不願意分享，我也隨他所願。

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分享的道理，他在很多繪本故事已經聽我和老師說過了，也經常看到我在實踐。（和天下大部分媽媽一樣，每次我也是把他最想吃的先分給他，他夠了我才吃餘下的，即使那也是我心愛的，即使我吃不夠。）何時做到，自有他的時間表。

因為我實在不希望他是出於壓力而分享，我實在不希望他不是心甘情願下把自己喜歡的東西送給他人。

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由他兩歲被家人和友人「取笑」起到今天之前，我也未試過看見他是在別人沒有勸說或威迫利透下分享他喜歡的食物給我。今天我和他二人在家晚餐時，他第一次，出生以來第一次，吃了一口他大愛的甜點後，突然說「媽媽，你等我一陣，我去廚房拎把刀，我切一半分享給你，這個好甜好好食。」說罷，就真的去做。

好甜呀，我的心，真正的好甜 !

其實，就算他一輩子沒主動分給我，我也沒關係，他一出生，不知道為什麼，我就不自覺地在他面前不會想到自己任何需求了。但是，任何人，不用說太多道理，他感受到源源不絕的愛，終有一天也會不自覺成為一個有愛的孩子。

作者簡介：失敗媽媽

一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有兩子。

作者Facebook專頁：陳皮下廚

【編按：文章題目為編輯所擬。​】