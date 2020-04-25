三大熱門星媽生B私家醫院　楊怡楊千嬅應采兒揀港島港安醫院

日前，楊怡公佈囡囡小珍珠出世的喜訊，在楊怡Insatgram的帖子中提到自己在港安醫院（司徒拔道）誕下囡囡，並公開表示感謝無微不至的安排和護士們悉心的照顧。除了楊怡，陳凱琳、Angelababy等星媽都選擇在港安醫院（司徒拔道）分娩，今次我們盤點香港3大最受星媽歡迎的私家醫院。

港安醫院（司徒拔道）－楊怡、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒、鄭希怡

楊怡、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等星媽都選擇在港安醫院（司徒拔道）分娩，比其他醫院，位於山頂的港安醫院（司徒拔道）較為安靜，港安醫院婦產科住院房設貴賓單人房、私家單人房、雙人房以及3人標準房。

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港安醫院（司徒拔道）分娩套餐詳情

養和醫院－張栢芝、方媛、李嘉欣、陳敏之

養和醫院是很多星媽最愛，張栢芝、方媛、李嘉欣、陳敏之、郭晶晶等星媽都在養和醫院分娩，其中私家病房更能飽覽馬場景色，是成為城中名人熱門生仔醫院。養和醫院婦產科房型包括私家房、半私家房、及6人普通房。

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養和醫院分娩套餐詳情

嘉諾撒醫院－陳慧琳、陳茵媺、黎姿

嘉諾撒醫院亦很受星媽歡迎，陳慧琳、陳茵媺、黎姿都是在嘉諾撒醫院分娩，婦產科房型有私家套房、私家房、雙人房、3人及6人標準房。

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嘉諾撒醫院分娩套餐詳情