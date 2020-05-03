BB愈夜愈精神　一掂床就醒　資深陪月教自行入睡3件事

初生BB未有日和夜的經驗，有時在半夜BB起床後不肯再睡，又或是整晚只可抱着睡，令父母整晚不能入眠，非常困擾。擁有15年經驗的資深陪月May姐教父母一些好方法令BB好好睡，一起享受睡眠的樂趣！

資深陪月May姐

BB有沒有睡得好，和爸媽的睡眠質素擁有密切的關係。有些BB非常易醒，有些BB非常愛抱，甚至一掂床就立即醒來，令父母也整晚不能入眠。

初生B訓練作息

資深陪月員May姐表示，初生BB一出院便可以培養作息的時間。她建議父母要給BB日、夜的環境，例如BB在日間睡覺時，家人應如常活動，煮飯、開電視、談電話也可以，不需刻意營造黑暗和安靜的環境，「如家中太安靜，一旦有很小的聲響，好似開門、關門、跌東西，BB可能會嚇到整個跳起」。晚上，May姐習慣不會給BB開夜燈，反而開點輕音樂，讓BB知道已到了睡覺的時間。即使BB晚上喝了夜奶，該睡的時候就開音樂，給他睡覺的訊號。

求你快點睡吧……(gettyimage)

少抱BB睡覺

有父母發現，BB很愛由大人抱着睡，一掂床就醒來大哭。不過May姐說，其實這只是一個習慣，可能是家人在日間抱慣了，令BB愛「黐人氣」。因此她認為「BB是要愛惜，但不宜經常抱着」。而且，BB不宜哄睡，「BB被抱久了也會哭，大人抱着的姿態，怎也不會比睡床舒服」。

她建議，爸媽宜先放BB在睡床，開點音樂，坐在床邊可以和BB說說話、拍拍他，讓他慢慢入睡。「如果是抱着入睡，父母放BB落床時不夠定，也會驚醒BB，因而不及BB在睡床自行入睡好。」May姐補充說。

愈抱愈精神。(gettyimage)

日間睡太多？

有人說，BB晚上不肯睡是因為日間睡得多，晚上太精神。May指，BB初期一天要睡約20小時，近乎日睡夜睡，但若是半夜喝奶後不肯再睡，可能是日、夜概念顛倒了。

May姐建議要為BB營造日夜觀念的環境，在晚間喝完夜奶、換好尿片後，就要為BB關燈、開音樂，讓他意識到要睡覺了。「現在的BB很聰明，2、3星期左右就學會了聽到音樂，就知是時候睡覺。」她說。

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