【睡眠安全】內地女嬰訓練趴睡活活焗死　嬰兒睡眠八大注意事項

日前內地一名新手媽媽誤信微信群組裡的「老師」建議，訓練三個月大的嬰兒趴睡，還在群組直播，令嬰兒從大哭至活活焗死。嬰幼兒睡眠顧問Charlotte Ma指，趴睡容易造成窒息，又提醒家長要注意嬰兒的睡眠安全！

誤信「哭泣免疫法」

該名內地媽媽加入了一個微信付費群組「嬰兒趴睡訓練群」，群內的「老師」會提供指導，以訓練嬰兒獨立睡覺。事發時嬰兒從側睡換成趴睡姿勢，便開始大哭。媽媽拍片上傳到群組求助，「老師」們表示「不是大哭就沒事」，令媽媽誤信「哭泣免疫法」（Cry it out），沒有入內檢查及沒有採取任何措施，眼睜睜看着孩子從大哭至沒有呼吸，活活焗死。

該群組有一套嬰兒睡眠理論，指嬰兒在數個月大時，會有一個「翻身倒退期」，睡覺時會不停翻身，直至學會趴睡，才算完成「解鎖趴睡」這個任務，結束倒退期。Charlotte表示，趴睡容易造成窒息，初生嬰兒必須仰睡，以得到最佳保護，減低嬰兒猝死症（SIDS）的風險。

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即睇嬰兒睡眠注意事項

除了睡姿，嬰兒床設計、床褥及床單選擇、房間環境等也對嬰兒睡眠安全十分重要。Charlotte建議家長（尤其子女少於一歲） 要密切注意以下事項：