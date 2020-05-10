【火警求生】向上走向下走　火警備災一定要識｜香港紅十字會

火災是香港常見的災難之一，50年代的石硤尾大火、90年代嘉利大廈火災，以至近年的花園街排檔大火、牛頭角迷你倉大火等均造成人命及財產損失。若不幸遇上火災需要逃生，你知道應攜帶什麼物品嗎？應該向上還是向下逃生？

香港每年的住宅樓宇及屋邨火警平均有接近3,000宗，大多因煮食爐火、不小心處理或棄置火種及電力故障而引起，因此，了解備災知識及做足預防措施是十分重要的。

向上還是向下逃生？

若決定離開單位，於正常情況下，應以逃離大廈為目標，所以往下逃生為較佳的選擇，因此應使用有防煙門之樓梯離開現場並往地面逃生。同時，如大廈設有隔火層，可於該層相對安全位置等待救援。當利用有防煙門之樓梯離開時，應隨手關上經過的門及防煙門以防止火及煙的蔓延。

如逃離期間遇有濃煙堵塞去路，由於接近地面的空氣比較清新，應用濕布掩蓋口鼻及甚至伏地爬行，盡量避免行經火警現場。然而若進入後樓梯時已滿佈濃煙，市民應立即利用大門鎖匙返回安全單位。

若決定留於單位內，應選擇一個面向馬路的房間，並使用膠紙密封門的四周罅隙，並把濕毛巾放在門底，盡量阻止濃煙滲入單位，同時打開窗戶讓空氣流通。之後於窗戶上懸掛被單及致電999，告知救援人員你身處的位置，保持鎮定及等候救援。

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學習防災備災知識

定期舉辦火警演習及學習防火知識是預防火災的重要活動，除了於課堂上學習防火知識，互動體驗活動亦可加深及鞏固知識。香港紅十字會冀以生動有趣的形式向大眾傳播防災備災訊息，一同為危急事故做好準備。如有興趣，記得緊貼香港紅十字會網頁及社交媒體留意最新活動情況，亦可下載流動應用程式「備災 – 香港紅十字會」獲得各種災害及緊急情況資訊：iOS版本，Android版本。

火災無情，我們應做好相應準備，以便災難來臨時，我們亦可以作出及時和合適的應對，以保護自己及他人的生命。

香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球超過190個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。