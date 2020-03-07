【兒童急救】家中常見4種意外　認清急救正確方法｜香港紅十字會

常見的兒童家居意外包括燒傷、燙傷、跌傷、哽塞、藥物或化學物中毒等。當中有些情況例如中毒，並非一般家長可以自行急救處理，只能防患於未然，如將藥物或化學用品放在兒童無法接觸的位置或將其鎖好。然而，一旦遇上另一些家居意外如燒傷、燙傷時，如能採取合適的處理方法，將有助兒童日後康復。 （圖片由香港紅十字會提供）

跌傷

錯誤方法：熱敷加按摩

跌傷或撞傷時，皮下組織都會有一定程度的損傷或微血管穿破，若立即按摩傷處會加速傷處四周的血液循環，增加內部出血、腫脹及痛楚

正確方法：RICE—休息(Rest)、冷敷 (Ice)、固定及加壓 (Compression)、抬高傷肢 (Elevation)

RICE是處理跌傷或撞傷的好方法。大部分的拉傷和扭傷在休息及使用冷敷後可以舒緩，冷敷是減輕腫脹的最佳方法。如果懷疑傷者骨折、不能步行、傷肢畸形或傷處劇痛，應該盡快送傷者到醫院診治。

燒傷燙傷

錯誤方法：塗牙膏、醬油或藥油

上述做法都會阻礙皮膚散熱，並有可能導致傷口受細菌感染。所有塗抹在傷口的東西在到達醫院後都會被清理，因此這可能會造成患者不必要的損傷及痛楚。

正確方法：用流動的清水沖洗傷處以降溫，直至皮膚溫度回復正常

如果傷者是兒童、燒傷後出現水泡、身體多處包括手、足、關節或面部燒傷、或燒傷位置有皮下組織暴露出來，應即送院求醫。

誤服有毒物質

錯誤方法：立即催吐（扣喉）

剌激患者嘔吐可能傷害咽喉或阻塞氣道，如果患者吞下的是腐蝕性物質，嘔吐回流時會再灼傷咽喉，令患者更感不適和痛楚。

正確方法：了解患者服用了甚麼東西，甚麼時候服用

如果患者神志不清、行為異常、呼吸困難，甚至人事不省或懷疑是自殺行為，應即報警及送院求醫；亦可讓患者坐著休息，加以安慰以緩和情況。

哽塞處理

錯誤方法：大力拍打患者的頭頂

對處理哽塞無任何幫助，有機會傷及頭部，更有可能錯過搶救傷病者的最佳時機

正確方法：拍背法及推腹法（一歲以上）／拍背法及壓胸法（一歲或以下的嬰兒）

（一歲以上）

拍背法—在患者背部兩肩胛骨之間大力拍打5次，以鬆脫氣道哽塞物。如果未能鬆脫，可以改用推腹法5次。

推腹法—是站在患者背後，將雙手環抱患者腹部，讓患者向前傾，握緊拳頭，放在患者胃部（即肚臍和劍突之間），用另一隻手抓住拳頭，用力向內和向上推壓，重複5次，每次約1秒。這樣做可在氣道內形成強烈的振動和足夠的壓力把哽塞物鬆脫。鬆脫哽塞物後，患者便可恢復呼吸。

（一歲或以下的嬰兒）

拍背法—將嬰兒伏在前臂上，讓前臂斜放於同側的大腿上，嬰兒面朝下，頭部向下，用手支撐嬰兒頭部，再用另一手掌的掌根在嬰兒背部兩肩胛骨之間大力拍打5次。如未能清除哽塞物，改用壓胸法。

壓胸法—將嬰兒換成仰臥的姿勢，兩隻手指平貼在乳頭中間的假想線下進行5次胸部按壓。重覆拍背法和壓胸法直至哽塞物排出或能聽到嬰兒的哭聲。

香港紅十字會開辦基本兒童急救課程、兒童心肺復蘇法證書課程及親子急救小先鋒工作坊等，讓大眾了解兒童發生意外時的急救處理方法和預防措施。

香港紅十字會簡介

香港紅十字會成立於1950年，屬國際紅十字與紅新月運動在全球192個國家的國際人道網絡一份子，致力帶領社會上各階層人士，身體力行實踐人道精神，並透過四大範疇的工作，分別為「緊急救援及備災」、「社區健康服務及教育」、「人道參與及教育」、以及「特殊教育及復康」，為香港市民提供一個多元化的人道服務平台。