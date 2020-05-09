【母親節】視藝老師教DIY太空侵略者遊戲　讓媽媽尋回童年回憶

受新冠肺炎疫情影響，今個母親節不少人都會選擇留在家中跟媽媽慶祝，一家人在家可以做咩？任教德萃小學及漢師德萃學校視藝科的黃浩斌 (Jan)老師，教大家製作媽媽年代街機遊戲《太空侵略者》（Space Invaders）的簡易版射擊遊戲，讓媽媽可以重拾童年回憶。 （照片及影片由受訪者提供）

Jan在停課期間自製了多款好玩的玩具，並將自製玩具的製作短片放上網給學生觀看，引來印度、泰國、新加坡的粉絲讚好。

而他5歲的兒子更對爸爸每次創作的玩具愛不釋手，令Jan做玩具做上癮，好玩的背後，是名為創客教育（Maker Education）的教學理念，主張讓學生在設計產品過程中嘗試解難和發揮創意。

「思考過程牽涉到簡單物理、數學、工程、視藝等原理，我唔會限死佢哋要幾長幾高，等佢哋自己試咗先」。對於Jan而言，設計這些手作玩具也是一次新嘗試。他的5歲兒子也一同協助改良產品，給予他不少靈感。

趁着母親節，Jan設計了媽媽年代的童年遊戲，他說：「相信對有打「街機」經驗的媽媽來說，這一款1978年代發行的電子射擊遊戲《太空侵略者》（Space Invaders），必然感到熟悉。玩家扮演保護地堡，不慎轟到地堡會造成逐步瓦解，敵方外星侵略者有飛碟、烏賊、螃蟹和章魚等造型，造型上非常深入民心, 可謂經典之一。 」

而法國鬼才藝術家「Space Invaders」的街頭塗鴉自1998年起出現於不同城市的角落，借作品入侵全球公共空間，引起世人反思。

Space Invaders材料：

早前「Space Invaders」曾經「突襲」香港，在各區街頭靜靜留下多幅作品，單在港島區的大街小巷便留下了40多幅作品。Jan就趁母親節，教大家用卡紙製作Space Invaders的射擊遊戲。

點擊影片觀看製作步驟：