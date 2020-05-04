全球5大博物館開放線上展覽　供小朋友用VR睇恐龍　學欣賞名畫

受到COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情影響，小朋友只能夠在家中透過電腦吸收新知識。由於各國禁止群眾集聚活動，不少博物館和展覽都關閉，改為開放線上展覽。除了羅浮宮及大英博物館之外，美國大都會藝術博物館、日本國立科學博物館、梵蒂岡博物館等知名博物館都推出線上展覽，讓大家用VR的形式逛博物館。

大英博物館

大英博物館是世界上規模最大、最著名的博物館之一。大英博物館成立於1753年博物館擁有800多萬件藏品，鎮館之寶包括埃及木乃伊、阿孟霍特普三世雕像、羅塞塔石碑等等。

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羅浮宮

羅浮宮開放了三個虛擬實景展覽，分別是埃及文物展，羅浮宮護城河遺址及阿波羅藝廊。大家可以仔細觀看各種畫像，喜歡名畫的人必看。

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大都會藝術博物館

大都會藝術博物館位於美國紐約州紐約市曼哈頓中央公園旁，是世界上最大的、參觀人數最多的藝術博物館之一。主建築物面積約有8公頃，展出面積有20多公頃。館藏超過二百萬件藝術品，整個博物館被劃分為十七個館部。

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日本國立科學博物館

日本國立科學博物館是日本唯一的綜合科學博物館。這裡擁有460萬件以上的貴重收藏，每年吸引200萬人以上到訪參觀。館內有2棟大樓，裡面可以看到忠犬小八的標本、三角龍的化石等展示。另外還設有物理學領域的驗體驗型展示等。今次接近將全個展館放上網，單單看博物館都可以看上半天！

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梵蒂岡博物館

梵蒂岡博物館位於梵蒂岡城內，是世界上最偉大的博物館之一，其中的藏品是多個世紀以來羅馬天主教會收集、積累的成果。博物館於1984年作為梵蒂岡城一部份被列入世界文化遺產。

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